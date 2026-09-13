Daniel Maldini, calciatore positivo all’etilometro: patente ritirata

Il giocatore del Cagliari è rimasto lievemente ferito nell’incidente stradale avuto questa mattina all’alba, ma è già tornato a casa

È risultato positivo all’etilometro Daniel Maldini, calciatore del Cagliari coinvolto all’alba in un incidente stradale a Milano. Maldini, ai test effettuati dalla polizia locale, ha fatto registrare alla prima prova 0,91 mg/l e alla seconda 0,89 mg/l. Si attende il risultato degli esami tossicologici. A Maldini è stata ritirata la patente.

I segni a terra in via Francesco Caracciolo a Milano. (Foto: Massimo Alberico/LaPresse)

Il giovane, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l’Atalanta, è rimasto ferito anche se non in maniera grave e, come comunicato dal suo legale, è già rientrato a casa.