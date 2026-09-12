Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: Maldini di rigore condanna la Dea

Il sabato della quarta giornata di Serie A si chiude con Atalanta-Cagliari. Il match finisce 2-1 per gli ospiti, che salgono a quota 9 punti in classifica. I bergamaschi restano fermi a 6 e subiscono la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella rimediata lo scorso weekend contro la Roma.
Il film della partita
Il Cagliari va in vantaggio con Mendy al 19′. Poco prima della fine del primo tempo arriva il pareggio dell’Atalanta grazie a una rete di Scamacca, che batte Caprile con un tiro reso ancora più angolato da una deviazione di Obert. Al 60′, però, un tocco di braccio in area di Kolasinac fa sì che l’arbitro fischi il rigore in favore dei sardi: sul dischetto va Daniel Maldini, che non sbaglia e diventa l’eroe della serata.
La prossima settimana l’Atalanta se la vedrà con la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, mentre il Cagliari sarà ospite dell’Udinese.