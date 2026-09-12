Lazio-Milan oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La quarta giornata di serie A oggi, 12 settembre, alle 18 ha in programma Lazio-Milan all’Olimpico una sfida tra due delle squadre più in forma di questo inizio di campionato. I biancocelesti di Gattuso sono ancora a punteggio pieno, nonostante lo scetticismo iniziale e la forte contestazione contro il presidente Lotito dei tifosi che anche oggi lasceranno lo stadio semi-vuoto. Di fronte i rossoneri di Amorim che dopo i due successi iniziali hanno pareggiato a Torino contro la Juventus nella terza giornata.

Il tecnico del Milan si sofferma sul collega della Lazio tra l’altro leggenda del Diavolo: “Gattuso è una leggenda del Milan: il talento non è tutto. La passione che aveva è un qualcosa che dobbiamo ritrovare nel nostro club. È mancata negli ultimi anni, e va messa in campo. Con la passione e l’impegno si possono superare diversi problemi”.

A September trip to the capital



Are you ready, Rossoneri?🏟️ pic.twitter.com/S6rc2CSlgT — AC Milan (@acmilan) September 12, 2026

L’allenatore laziale dal canto suo ha espresso il suo sogno che però non riguarda la sua ex squadra: “Vedere l’Olimpico pieno è un mio sogno, è surreale entrare in campo, sembra di essere tornato in pieno Covid. Io l’ho vissuto, ero al Napoli. Lo stadio è bellissimo, vederlo tutto vuoto… non è facile, questo è il mio sogno. Non solo al derby, ma di vederlo pieno. Ci ho allenato e giocato tante volte, so che atmosfera c’è. Però bisogna rispettare la decisione. Il calcio senza tifosi non è calcio: spero che un giorno tutto questo finisca e di toccarlo con mano, perché vorrebbe dire che sono ancora qua. Poi i tifosi sono persone coerenti, hanno deciso di fare questa roba e non voglio entrare nel merito”.

La giornata di oggi di serie A si apre oggi alle 15 con Genoa-Frosinone mentre alle 20:45 si chiuderà con Atalanta-Cagliari.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Lazio-Milan è in programma oggi alle 18 allo stadio Olimpico. Queste le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim

Lazio-Milan, dove vederla in tv

Il sabato della quarta giornata di serie A propone tre partite: si apre alle 15 con Genoa-Frosinone a Marassi. Alle 18 è in programma Lazio-Milan all’Olimpico mentre alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo si gioca Atalanta-Cagliari.

Genoa-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in streaming su Dazn così come Lazio-Milan alle 18. Atalanta-Cagliari invece sarà trasmessa in streaming da Dazn ma sarà visibile anche su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Now.