Genoa-Frosinone 1-1, De Rossi salvato da Vasquez

Genoa-Frosinone termina 1-1, con i padroni di casa a lungo in svantaggio e la panchina di De Rossi sempre a rischio. Ma alla fine nell’anticipo di Marassi primo punto prezioso per i rossoblù di De Rossi, usciti comunque tra i fischi dei tifosi. I neopromossi guidati da Alvini si confermano invece squadra ben organizzata e che potrà dire la sua fino alla fine per la salvezza. Un gol per tempo: ospiti in vantaggio al 14′ con Kvernadze, pari rossoblù di Vasquez al 50′.

Il primo tempo

Nel primo tempo il Genoa parte bene e gioca un buon calcio, ma l’undici di Alvini si conferma cinico e capitalizza l’unica vera occasione creata con Kvernadze in contropiede. L’attaccante georgiano si libera con una magia in dribbling di Marcandalli e batte Bijlow. La reazione del Genoa è immediata, ma Baldanzi fallisce una clamorosa occasione tutto solo davanti al portiere. Nel finale di tempo la squadra di De Rossi ha anche sbagliato un rigore, il primo concesso in questa stagione in Serie A, con Colombo che ha calciato fuori il pallone. Penalty concesso dopo una revisione al Var per un fallo di mani di Cittadini sul tiro di Baldanzi.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Genoa riparte con rabbia e determinazione, tanto da trovare dopo cinque minuti il gol del pareggio con uno splendido destro al volo di Vasquez su assist di Sow. De Rossi fa esordire anche El Shaarawy per cercare la vittoria, ma è il Frosinone a rendersi pericoloso con il solito Kvernadze. Nel finale Genoa pericoloso con Vitinha, sventa Palmisani, ma poco dopo resta in dieci per l’espulsione di Vasquez per doppia ammonizione. In pieno recupero il Frosinone ha il matchpoint, prima con Bobcek e poi con Calò e Zerbin.

De Rossi: “Genoa ha mosso classifica, ma volevamo altro risultato”

“Resta un po’ di amarezza per il finale, ma non era facile giocare contro il Frosinone. Abbiamo mosso la classifica, ma volevamo un altro risultato”. Così l’allenatore del Genoa Daniele De Rossi commenta a Dazn il pareggio contro il Frosinone. “Nel secondo tempo la squadra ha saputo reagire da uomini, sono contento della prestazione ma ci sono stati ancora un po’ di eventi negativi. I ragazzi li trovo sempre dentro la partita e con questo atteggiamento potremo fare i punti che ci servono”, ha aggiunto. “Al di là del rigore abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo fatto quello che dovevamo fare contro una squadra sempre pericolosa in contropiede”, ha spiegato ancora De Rossi.

Alvini: “Prova di squadra del Frosinone, ma c’è da migliorare”

“Una partita interessante ma che ci lascia il rammarico perchè potevamo azzannarla e vincerla. Ci sta il pareggio, viste anche le loro occasioni. Ma venire qui e tirare fuori una prestazione del genere è un grande segnale di squadra ed identità. C’è da lavorare e migliorare, ma è stata una partita vera e tosta”. Così l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini commenta a Dazn il pareggio in casa del Genoa. “La squadra è stata brava a reagire dopo il pari del Genoa, con Marassi che spingeva. Peccato per gli ultimi minuti, perchè con delle scelte diverse si poteva trovare anche il gol”, ha aggiunto.