Donnarumma, condannato a 9 anni il mandante della rapina ai danni del portiere

Lui e la moglie furono legati e picchiati

Ilyas Kherbouch, la mente dietro il furto nell’appartamento parigino dell’ex giocatore del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma e della sua compagna avvenuto il 21 luglio 2023, è stato condannato dal tribunale di Parigi a nove anni di reclusione. Lo riportano i media francesi. L’accusa aveva chiesto una condanna a dieci anni per il ventunenne accusato di aver organizzato l’operazione dalla sua cella.

Ad effettuare la rapina, nel corso della quale il portiere della nazionale e la moglie incinta furono malmenati, sette uomini. Alcuni di loro non sono stati identificati. In pochi minuti i malviventi si impossessarono di denaro contante, gioielli, orologi e borse di lusso, per un valore stimato dal portiere della nazionale italiana di poco inferiore a un milione di euro.