Napoli-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli inizia oggi, 8 settembre alle 21, contro i vicecampioni d’Europa dell’Arsenal, la nuova stagione in Champions League, la prima con Max Allegri in panchina. La seconda squadra italiana impegnata nella massima competizione europea dopo il ko dell’Inter a Madrid contro il Real. Gli azzurri hanno iniziato male in campionato con le sconfitte contro Como e Inter e vogliono così riscattarsi in Europa davanti a un Maradona che non sarà tutto esaurito ma che promette la solita spinta. Di fronte però una squadra, quella inglese, che non nasconde i propri obiettivi e che in avvio di Premier League ha subito mostrato la sua forza. I partenopei contano anche sull’esperienza di Allegri, che a differenza di Antonio Conte, in passato ha fatto vedere di saperci fare in Champions League. Le due finali, seppur perse, sono lì a dimostrarlo.

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Allegri: “Dobbiamo avere l’ambizione di fare una grande Champions”

“Dobbiamo avere tuti l’ambizione di fare una grande Champions, quella è la cosa che ci porterà avanti. Che l’Arsenal sia favorito è normale, ma noi abbiamo l’ambizione di fare una grande partita. Si parte sempre da 0-0 e poi vedremo”, ha detto il tecnico del Napoli, in conferenza stampa.

Per quanto riguarda la formazione “non ci sarà alcun cambio tattico, non ci saranno McTominay che è stato operato e anche Anguissa che ha accusato un piccolo problema. Neres è un punto interrogativo, vediamo domani se sta bene sarà della partita. A centrocampo giocheranno tre tra De Bruyne, Gilmour, Lobotka e Vergara. Domani vedremo”, ha spiegato il tecnico. A proposito di De Bruyne, Allegri ha detto: “È un giocatore straordinario e domani molto probabilmente sarà della partita”.

Mister Allegri e Di Lorenzo presentano la sfida contro l'Arsenal



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💙 #ProudToBeNapoli — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 8, 2026

Napoli-Arsenal: le probabili formazioni

Napoli-Arsenal di stasera al Maradona è valida per la prima giornata della fase a campionato della Champions League 2026/27. Si gioca alle 21. Tra gli azzurri out due pilastri come McTominay e Anguissa. Ecco le probabili formazioni delle due compagini:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano. Hojlund, Alisson. All. Allegri

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Saka, Ødegaard, Tzolis; Havertz. All. Arteta

Napoli-Arsenal: orario e dove vederla in tv

Napoli-Arsenal in programma oggi alle 21 allo stadio Maradona sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di Amazon Prime.