Cagliari, nuovo grave infortunio per Mattia Felici: ecco quanto starà fuori

Nuovo grave infortunio per Mattia Felici. L’esterno del Cagliari dovrà nuovamente fermarsi a causa della rottura del legamento crociato anteriore, a meno di un anno dal precedente problema al ginocchio sinistro. Questa volta l’infortunio riguarda il ginocchio destro.

Gli esami strumentali effettuati nella mattinata di mercoledì 9 settembre alla clinica Villa Stuart di Roma hanno confermato la diagnosi. Felici si era infortunato durante la partita Cagliari-Lecce, lasciando il campo dopo una torsione innaturale del ginocchio, avvenuta meno di un quarto d’ora dopo il suo ingresso. Già in campo il calciatore era apparso particolarmente provato per quanto accaduto.

Felici, secondo crociato rotto in meno di un anno

Per il classe 2001 si tratta della seconda rottura del legamento crociato anteriore in meno di un anno. Nel dicembre 2025 era stato infatti il ginocchio sinistro a costringerlo a un lungo stop. Quel primo infortunio aveva richiesto circa cinque mesi di recupero. Felici era tornato a disposizione soltanto a fine maggio, scendendo in campo nell’ultima giornata di campionato contro il Milan.

Ora l’attaccante del Cagliari dovrà affrontare un nuovo lungo percorso di riabilitazione. L’intervento chirurgico è programmato a Roma per venerdì 11 settembre. Le prime previsioni indicano uno stop di almeno 6-7 mesi, anche se i tempi definitivi dipenderanno dall’esito dell’operazione e dal successivo recupero.

Il messaggio del Cagliari a Mattia Felici

Il Cagliari ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza al calciatore attraverso un messaggio pubblicato sui social. “La vita ti ha messo davanti una nuova salita da scalare. Ci vorrà tempo, forza e pazienza, ma dietro di te avrai sempre un popolo intero a spingerti verso la meta“, ha scritto il club rossoblù.

Per Felici si apre dunque un nuovo periodo lontano dal campo, dopo il difficile recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro. L’obiettivo sarà tornare nuovamente a disposizione del Cagliari dopo un altro lungo percorso di riabilitazione.