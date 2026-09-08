McTominay operato al cuore a Manchester, due settimane di riposo per l’attaccante del Napoli

“Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti”. Lo riferisce il Napoli sul suo sito internet, senza specificare i tempi di recupero del centrocampista scozzese. Considerate le due settimane di riposo, l’obiettivo è di riavere McTominay dopo la sosta per le nazionali.