Juventus, anche Locatelli ko: i tempi di recupero

Altra tegola per la Juventus che rischia di perdere per diverso tempo anche Manuel Locatelli. Il capitano bianconero a quanto si apprende si sottoporrà a un intervento chirurgico a Lione, in Francia per la rottura del menisco esterno del ginocchio. Per Locatelli probabilmente il 2026 è già finito. Il regista della Juve si è infortunato nel corso della sfida di domenica sera allo Stadium contro il Milan (terminata 1-1) ma era riuscito a portare a termine il match.

Locatelli e Cisse a duello durante Juventus-Milan (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)

Gli infortunati della Juventus

Quello di Locatelli è solo l’ultimo guaio per una Juventus falcidiata da tantissimi infortuni in questo inizio di stagione. Fermi ai box per lungo tempo anche altri due cardini della squadra di Spalletti: Kenan Yildiz e Khefren Thuram. Il numero 10 turco è stato operato al piede sinistro: un intervento di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro. Dovrebbe tornare dopo la sosta di novembre. Più lungo invece l’infortunio del centrocampista francese. Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Dovrebbe riversi nel 2026. Fuori anche tra gli altri Jeff Ekhator per una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso e Juan Cabal mentre Weston McKennie e Andrea Cambiaso sembrano vicini al rientro.