James Rodriguez accende i sogni dell’Avellino, trattativa avanzata

James Rodriguez accende i sogni dell’Avellino. L’ex giocatore di Real Madrid e Bayern Monaco è vicinissimo a trovare una nuova squadra. E, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca, l’Avellino, club della Serie B italiana allenato da Alessandro Nesta, è in trattative avanzate con il colombiano.

Nesta in prima linea per convincere il colombiano

L’attaccante è attualmente senza squadra, è in contatto con il club italiano e le due parti sono molto vicine a raggiungere un accordo. Nesta, leggenda del calcio italiano e allenatore dell’Avellino, ha parlato con il giocatore e le due parti sono molto vicine a un’intesa. Ora, la chiave è definire i dettagli economici, ma l’annuncio potrebbe arrivare a breve. James Rodriguez ha lasciato il Montreal Impact della Mls e, durante questa sessione di mercato, è stato accostato a diverse squadre. L’Avellino occupa attualmente il quinto posto in classifica nella Serie B italiana, a tre punti dalla capolista Palermo.

Chi è James Rodriguez, l’exploit al Mondiale 2014

James Rodriguez ha 35 anni e un curriculum di tutto rispetto. Il capitano della Nazionale colombiana, soprannominato El Bandido, è stato il capocannoniere del Mondiale 2014 in Brasile con 6 gol. E’ andato a segno anche proprio contro il Brasile nel match perso dalla Colombia per 2-1 nei quarti di finale. A livello di club, nel corso della sua carriera ha vinto un campionato argentino (2009), tre campionati portoghesi (2011, 2012 e 2013), una Coppa di Portogallo (2011), tre Supercoppe portoghesi (2010, 2011 e 2012), una Europa League (2011), due campionati spagnoli (2017 e 2020), una Supercoppa spagnola (2019), due Champions League (2016 e 2017), due Supercoppe europee (2014 e 2016), due Mondiali per club (2014 e 2016), due campionati tedeschi (2018 e 2019), una Coppa di Germania (2019) e due Supercoppe tedesche (2017 e 2018). In Europa ha indossato le maglie di Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Monaco, Everton, Olympiakos, Rayo Vallecano e Leon.