Champions League 2026/27, oggi al via la fase a campionato: il programma del primo turno e dove vederlo

La Champions League 2026/27 apre i battenti con il primo turno della fase a campionato con tutte le big che ritornano in campo. Quattro le italiane impegnate: con Inter, Roma e Napoli c’è anche il debuttante Como. La grande favorita è anche quest’anno il Paris Saint Germain di Luis Enrique, bicampione d’Europa.

La prima delle italiane a scende in campo è l’Inter: per i nerazzurri c’è subito un appuntamento speciale allo stadio Bernabeu contro il Real Madrid del grande ex Jose Mourinho. Per la squadra di Chivu, uscita lo scorso anno per mano del Bodo/Glimt, l’obiettivo in Europa è tornare a lottare per la vittoria finale, solo sfiorata due volte sotto la guida di Simone Inzaghi. Out Dimarco, al suo posto favorito Carlos Augusto. Rispetto agli 11 vittoriosi con il Napoli in campionato, dovrebbero tornare Marcus Thuram in attacco e Calhanoglu in cabina di regia.

Mercoledì tocca al Napoli di Allegri che ospita al Maradona i vicecampioni dell’Arsenal. Gli azzurri sono chiamati a riscattare il ko di San Siro in campionato, ma anche il deludente cammino in Champions dello scorso anno, con in panchina Antonio Conte, terminato nel primo turno della fase a girone unico.

Giovedì in campo le ultime due italiane. La Roma di Gasperini, lanciatissima in campionato e accreditata come outsider numero uno dell’Inter, sarà di scena a Istanbul contro il Fenerbahçe, reduce dal ko 2-1 con il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic, in uno dei derby della metropoli turca. Il debuttante Como di Fabregas ospita i tedeschi del Lipsia.

Il programma della prima giornata

Martedì 8 settembre

AEK Atene-LASK (18:45)

Club Brugge-Aston Villa (18:45)

Borussia Dortmund-Villarreal (21:00)

Porto-Manchester City (21:00)

Lille-Real Betis (21:00)

Real Madrid-Inter (21:00)

Mercoledì 9 settembre

Barcellona-Feyenoord (18:45)

Stoccarda-Viking (18:45)

Liverpool-Atlético Madrid (21:00)

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava (21:00)

Sporting CP-Galatasaray (21:00)

Napoli-Arsenal (21:00)

Giovedì 10 settembre

Fenerbahçe-Roma (18:45)

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk (18:45)

Como-Lipsia (21:00)

Bayern Monaco-Bodø/Glimt (21:00)

Manchester United-Sabah (21:00)

Slavia Praga-Lens (21:00)

Dove vedere le partite di Champions

Per vedere in Tv le partite della Champions League 2026/2027 è necessario affidarsi a due piattaforme: Sky (o, in alternativa, NOW) e Amazon Prime Video. Sky e NOW condividono gli stessi diritti della competizione, mentre Prime Video trasmette in esclusiva la migliore partita del mercoledì sera. Questa settimana appuntamento con la sfida del Maradona tra Napoli e Arsenal.