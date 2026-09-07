Udinese-Lazio oggi in Serie A 2026/2027: orario, probabili formazioni e dove vederla

Udinese-Lazio chiude la terza giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca di conferme dopo il buon avvio di stagione. I bianconeri sono al 9° posto della classifica con 4 punti (un pareggio e una vittoria) mentre i biancocelesti sono al 7° posto con 6 punti. La squadra di Rino Gattuso questa sera avrà la possibilità di mettere in tasca altri tre punti preziosi e di salire in testa al campionato, a punteggio pieno, assieme a Inter e Roma.

Udinese-Lazio, probabili formazioni

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis. All. Kosta Runjaic

Lazio (4-3-3): Mandas, Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso

Dove vedere la partita in tv

Udinese-Lazio, match valido per la terza giornata di Serie A, si può seguire in diretta e in esclusiva su Dazn. Fischio di inizio oggi, lunedì 7 settembre, alle 20.45, allo Stadio Friuli di Udine.