Home > Calcio > Serie A, Udinese-Lazio 1-2: ribaltone biancoceleste con Frattesi e Gudmundsson

Tre vittorie su tre per la squadra di Lotito, a punteggio pieno come Roma e Inter

Il posticipo delle 20.45 della terza giornata di Serie A finisce con un’altra partita ribaltata nei minuti finali o quasi. La Lazio vince per 2-1 sul campo dell’Udinese e centra la terza vittoria consecutiva in altrettanti match di questo inizio campionato. Sono 9 i punti conquistati dai biancocelesti, che si uniscono a Roma e Inter nella parte più alta della classifica.

Il film della partita

Dopo un primo tempo finito a reti inviolate e in cui mancano guizzi, la seconda frazione di gioco si apre con il vantaggio dei padroni di casa: Jesper Karlström, servito da Davis, trova la rete al 49′. Il pareggio arriva al 75′ con Davide Frattesi, che insacca un cross al centro dell’area. All’88’ Albert Gudmundsson completa la rimonta, iniziando nel miglior modo possibile la sua avventura biancoceleste. L’Udinese prova il tutto per tutto nei 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro, ma niente da fare: la festa è degli uomini di Gennaro Gattuso.