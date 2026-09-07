Saluto romano in Curva Sud, identificati 14 tifosi della Roma

Sono 14 i tifosi della Roma identificati per il saluto romano eseguito in Curva Sud durante la partita Roma-Atalanta del 5 settembre scorso allo stadio Olimpico. Per tutti è stata contestata la violazione del regolamento d’uso dell’impianto ed è scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Roma per la violazione della legge Mancino. La Questura ha inoltre avviato l’istruttoria per valutare l’eventuale adozione del Daspo. Il gesto, con il braccio destro teso verso l’alto, era stato compiuto da un gruppo di sostenitori giallorossi nel corso dell’incontro. Gli approfondimenti condotti dal Commissariato di pubblica sicurezza Prati e dalla Digos della Questura di Roma hanno permesso, nel giro di poche ore, di identificare 14 dei 17 soggetti comparsi nella fotografia diffusa.

Restano da individuare gli altri tre tifosi, sui quali sono ancora in corso verifiche. Per i 14 identificati scatteranno le sanzioni previste dal regolamento che disciplina l’utilizzo dello stadio, mentre le segnalazioni all’autorità giudiziaria riguardano la violazione della legge Mancino. La posizione di ciascun soggetto sarà valutata nell’ambito degli accertamenti. Completati gli adempimenti previsti, gli uffici della Questura procederanno con l’istruttoria finalizzata al Daspo, il provvedimento che può impedire l’accesso alle manifestazioni sportive. L’intervento rientra nella strategia di prevenzione e contrasto adottata dalle forze dell’ordine nei confronti di comportamenti ritenuti incompatibili con la sicurezza e con i valori dello sport. L’obiettivo è garantire spalti nel pieno rispetto delle regole.