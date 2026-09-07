Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: ora è ufficiale

Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo l’esonero di Fabio Grosso. Lo ha ufficializzato il club viola in una nota. “Acf Fiorentina comunica che è stata affidata a mister Paolo Vanoli la guida tecnica della prima squadra viola. Al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra – si legge nella nota – Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento”.
VANOLI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 7, 2026
ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra.
Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. pic.twitter.com/WqoaCyjCw7