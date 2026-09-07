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lunedì 7 settembre 2026

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Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: ora è ufficiale

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: ora è ufficiale
Paolo Vanoli, Firenze, 22 maggio 2026 (Photo by Marco Bucco/LaPresse)
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Il ritorno del tecnico dopo l’esonero di Fabio Grosso

Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo l’esonero di Fabio Grosso. Lo ha ufficializzato il club viola in una nota. “Acf Fiorentina comunica che è stata affidata a mister Paolo Vanoli la guida tecnica della prima squadra viola. Al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra – si legge nella nota – Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento”.

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