Cagliari-Lecce oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Cagliari-Lecce apre il lunedì di posticipi della terza giornata di Serie A. Sardi e salentini sono entrambi a quota tre punti dopo una vittoria e una sconfitta rimediate in avvio di campionato. Quella di stasera, lunedì 7 settembre, rappresenta una vera e propria sfida salvezza per Fabio Pisacane e Eusebio Di Francesco, pronti a scendere in campo alle 18.30 all’Unipol Domus di Cagliari.

Cagliari-Lecce, probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Caprile, Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert, Romano, Winks, Fazzini, Adopo, Maldini, Mendy. All. Fabio Pisacane

Lecce (4-3-3): Falcone, de Melo Veiga, Coelho Oliveira, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ngom, Ilic, Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Eusebio Di Francesco

Dove vedere la partita in tv

Cagliari-Lecce, match valido per la terza giornata di Serie A, si può seguire in diretta e in esclusiva su Dazn. Fischio di inizio oggi, lunedì 7 settembre, alle 18.30, all’Unipol Domus di Cagliari.