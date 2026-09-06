Serie A, oggi Juventus-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

È già tempo di un grande appuntamento in Serie A. Juventus e Milan si affrontano oggi, domenica 6 settembre, nel posticipo della terza giornata di campionato.

Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando due vittorie nelle prime due partite e arrivando alla sfida dello Stadium a punteggio pieno.

La Juventus di Luciano Spalletti è reduce dal successo interno contro il Parma, mentre il Milan di Ruben Amorim ha superato il Venezia nell’ultimo turno. Lo scontro diretto rappresenta quindi un primo importante test per valutare le ambizioni di bianconeri e rossoneri.

Il match prenderà il via alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta TV esclusivamente su DAZN.

Spalletti: “Possiamo fare una partita da Juventus”

Alla vigilia della sfida, Luciano Spalletti ha elogiato il lavoro di Ruben Amorim e del Milan. “Amorim è un allenatore che ha le idee chiare, è riuscito a farsi fare una squadra forte. Nonostante due sole partite, ci sono principi di gioco già molto riconoscibili”, ha dichiarato il tecnico bianconero. Spalletti ha poi sottolineato l’importanza della sfida: “È una bella partita perché è Juventus-Milan. Naturalmente noi proveremo a fare la partita ed esprimere la nostra voglia di provare a vincere”. La Juventus dovrà però fare i conti con diverse assenze: “Abbiamo sette infortunati, però sono situazioni di casualità, sono tutti problemi diversi tra loro. Ma siamo nella condizione di poter fare una partita da Juventus”.

Amorim: “Do 10 al nostro mercato”

Anche Ruben Amorim si è presentato in conferenza stampa con grande fiducia. L’allenatore del Milan ha promosso a pieni voti il mercato della società. “Sono molto soddisfatto del nostro mercato. Se guardiamo i nomi presi credo che sono arrivati tanti giocatori che sono top player, non solo per questa stagione ma per il futuro. Darei un 10 al nostro mercato”, ha affermato. Amorim ha quindi spiegato il processo seguito dal club nella scelta dei nuovi acquisti: “Al Milan bisogna essere tutti allineati sul giocatore da prendere. Se qualcuno tra allenatore, amministratore delegato, scout o proprietà non è allineato, non si prende quel giocatore”.

Juventus-Milan, probabili formazioni

Spalletti dovrebbe confermare la difesa titolare, rimasta imbattuta nelle prime due giornate di campionato. La Juventus dovrà fare a meno di Yildiz e McKennie, che dovrebbero essere sostituiti da Nico Gonzalez, a segno contro il Parma, e Boga. In attacco spazio a Kolo Muani come unica punta. Non saranno inoltre convocati Cambiaso, Cabal, Ekhator, Thuram e Zhegrova, tutti alle prese con problemi fisici.

Il Milan di Amorim, invece, arriva alla sfida con la rosa a disposizione e dovrebbe affidarsi alla formazione titolare. Rabiot e Cissé agiranno alle spalle di Goncalo Ramos.

Juventus-Milan: orario e dove vederla

La sfida della terza giornata di Serie A 2026 è in programma domenica 6 settembre allo Stadium.

Partita: Juventus-Milan

Juventus-Milan Giornata: 3ª giornata di Serie A

3ª giornata di Serie A Orario: 20:45

20:45 Stadio: Allianz Stadium

Allianz Stadium Diretta TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Una sfida tra due squadre ancora a punteggio pieno, che potrebbe già fornire indicazioni importanti sulle rispettive ambizioni nella stagione.