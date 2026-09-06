Home > Calcio > Parma-Monza 1-1 e Frosinone-Venezia 3-2

E’ terminata 1-1 la sfida dl ‘Tardini’ tra Parma e Monza, gara valida per la terza giornata di Serie A. Al vantaggio degli ospiti con Robinson al 38′ del primo tempo ha risposto il giovane classe 2008 Lontani al 15′ della ripresa con una conclusione dal cuore dell’area di rigore. Entrambe le squadre muovono così la classifica ottenendo il loro primo punto in campionato.

Frosinone-Venezia 3-2

Il Frosinone vince con un pirotecnico 3-2 la sfida con il Venezia tra le due neopromosse in Serie A, gara valida per la terza giornata di campionato. Dopo la doppietta alla Fiorentina il centravanti della Nazionale Under 21 Raimondo realizza altri due gol, entrambi nel primo tempo, al 21′ e al 39′. Nella ripresa bella reazione dei veneti che accorciano le distanze con una conclusione a giro di Yeboah al 21′ e trovano il 2-2 in una ripartenza bruciante con tocco a in scivolata da due passi di Sagrado al 29′ su cross basso di Hainaut. Oyono colpisce un palo poco dopo, ma il Frosinone riesce comunque a trovare nuovamente la via del gol con Kvernadze, che solo davanti a Stankovic non sbaglia. La squadra di Alvini trova così la seconda vittoria di fila e sale a quota 6 punti in classifica, mentre quella di Stroppa resta ultima, ferma a zero.