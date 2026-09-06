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domenica 6 settembre 2026

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Juve Stabia-Pisa, malore in campo per Bozhinov: portato in ospedale

Juve Stabia-Pisa, malore in campo per Bozhinov: portato in ospedale
Rosen Bozhinov (A.C. Pisa 1909); esce dal campo dopo il malore durante la partita tra Juve Stabia-Pisa del Campionato italiano di calcio Serie BKT 2026/2027 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
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Una nota della società toscana: “Il calciatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. E’ cosciente”

Attimi di paura durante Juve Stabia-Pisa, match valido per la terza giornata di Serie B in corso a Castellammare di Stabia. Il giocatore del Pisa Rosen Bozhinov ha perso i sensi vittima di un malore in campo al 43′ del primo tempo. “Il calciatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. E’ cosciente”, ha fatto sapere la società toscana in una nota. Dopo aver ricevuto notizie rassicuranti il match è ripreso regolarmente. 

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