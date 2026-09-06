Juve Stabia-Pisa, malore in campo per Bozhinov: portato in ospedale

Attimi di paura durante Juve Stabia-Pisa, match valido per la terza giornata di Serie B in corso a Castellammare di Stabia. Il giocatore del Pisa Rosen Bozhinov ha perso i sensi vittima di un malore in campo al 43′ del primo tempo. “Il calciatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. E’ cosciente”, ha fatto sapere la società toscana in una nota. Dopo aver ricevuto notizie rassicuranti il match è ripreso regolarmente.