Finisce 2-2 il derby emiliano del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Sassuolo valido per la terza giornata di Serie A. Doig sblocca il risultato al 19′, nella ripresa Piccoli su assist di Miranda realizza al 5′ la rete del momentaneo 1-1. Poco dopo, all’11’, Adzic con una azione insistita firma il nuovo vantaggio dei neroverdi, che in pieno recupero vengono raggiunti dal gol del definitivo 2-2 di Dovbyk. Il Bologna ottiene così il suo primo punto in campionato, mentre il Sassuolo avanza a quota 4.
Bologna-Sassuolo 2-2
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Per i rossoblu è oil primo punto in campionato, mentre il Sassuolo avanza a quota 4