Inter-Napoli e Roma-Atalanta oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Oggi sabato 5 settembre 2026, in Serie A è il giorno di Inter-Napoli e Roma-Atalanta: due anticipi di lusso della terza giornata (dopo il successo del Como sul campo del Genoa di ieri) insieme al match del pomeriggio all’Artemio Franchi tra Fiorentina-Torino. Un’Inter ancora ‘scossa’ dall’addio dopo 28 anni di Piero Ausilio, con la promozione a nuovo ds di Dario Baccin, punta a restare a punteggio pieno nel primo big-match casalingo della Serie A contro il Napoli, reduce a sua volta da un ko al Maradona contro il Como. Con cinque gol fatti e appena uno subìto in due partite di campionato, i campioni d’Italia hanno già mandato un messaggio importante a tutte le rivali e sono sulla carta favoriti nella sfida contro la squadra di Max Allegri, costretta a fare i conti anche con l’assenza di Scott McTominay che dovrà essere operato per un’aritmia cardiaca.

Chivu: “Stimo Allegri, dobbiamo onorare questa partita”

“Siamo fiduciosi, la squadra ha lavorato bene. Abbiamo fatto un buon inizio di campionato, piano piano stiamo recuperando tutti i giocatori. Sappiamo tutti l’importanza di questa partita, quanto è forte il Napoli e dobbiamo essere all’altezza per onorare al meglio questa partita”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro Cristian Chivu alla vigilia. Il tecnico campione d’Italia si ritrova di fronte quel Max Allegri che lo scorso anno lo ha battuto in tutti e due i derby di Milano, ma alla fine la stagione ha premiato Lautaro e compagni. “Per Allegri la mia stima è sempre stata altissima, non dimentico i trofei vinti e le due finali Champions fatte. Da lui noi allenatori giovani abbiamo da imparare, i fatti dicono che l’anno scorso abbiamo perso ma ci siamo poi rialzato guardando all’obiettivo finale che per fortuna poi abbiamo raggiunto”, ha aggiunto.

“Noi dobbiamo fare del nostro meglio, non giocano gli allenatori ma le squadre. Sia noi che Napoli abbiamo l’ambizione giusta per far vedere di essere competitivi fino in fondo”, ha evidenziato il tecnico. “Sappiamo di affrontare un avversario forte, che dopo la sconfitta con il Como vorrà far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni”, è l’avvertimento lanciato ai suoi. Nel fare pretattica sulla formazione forse l’unica certezza è la presenza di Pio Esposito in avanti. “Io spero che faccia meglio dell’anno scorso. Fin qui ha già fatto molto, ha dato il suo contributo ai due trofei vinti. Quello che mi aspetto da Pio e dagli altri tre attaccanti sono i miglioramenti che si possono fare”, ha detto Chivu. In casa Napoli la situazione è già delicata, perché un’altra sconfitta potrebbe allontanare pericolosamente gli azzurri dalla vetta della classifica.

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Allegri: “Dobbiamo essere all’altezza della partita”

“Inter-Napoli è sempre un bello spot per il calcio italiano, sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due scudetti. Noi dobbiamo essere all’altezza con una prestazione fatta bene sotto l’aspetto tecnico. Questo sono partite che non finiscono mai ed è il bello di certe partite”, ha dichiarato Allegri. Fuori McTominay, il tecnico azzurro confida nella classe e l’esperienza di De Bruyne. “Sono soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è chiaro devo gestire le forze di un centrocampo senza McTominay – ha spiegato – altrimenti avrei solo un cambio e dovrò fare valutazioni su chi far scendere in campo anche perché poi dopo 4 giorni si gioca di nuovo”. Prima convocazione, infine, per il neo acquisto Badiashile. “Sì, farà parte dei convocati, sono contento di quello che sto vedendo, speriamo di aver visto bene”. “La società è stata vigile sul mercato. Io sono contento della rosa e non pensiamo agli altri, in questa fase bisogna porre le basi per quello che accadrà nella seconda parte della stagione”, ha concluso Allegri.

Nella giornata dei big match in Serie A spicca anche quello dell’Olimpico tra Roma e Atalanta, entrambe a punteggio pieno in classifica con due vittorie in altrettante gare. Sarà la partita di Gian Piero Gasperini contro il suo passato, i nove anni alla guida della Dea non si dimenticano ma il tecnico giallorosso è determinato a portare a casa i tre punti. Dopo le prime due scintillanti vittorie contro Fiorentina e Lecce, con 8 gol fatti e 0 subiti, la Roma da molti viene indicata come la possibile favorita per lo scudetto.

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Gasperini: “Scudetto? I sogni non si soffocano”

“I sogni non si soffocano mai. L’importante è sapere che, quando suona la sveglia, la realtà è un’altra cosa. Poi, se vivi la realtà nel modo giusto, puoi anche farla combaciare con i sogni. Ma non sono discorsi da inizio settembre”, ha dichiarato Gasperini. “La maturità questa squadra l’ha mostrata in tanti modi. Direi sarà una prova di forza, di valore. Il calendario nelle prime 10-12 giornate affrontiamo molte squadre di alta classifica. Nelle prossime affronteremo Atalanta, Inter, Como, Napoli. In più la Champions League a cominciare da giovedì. E’ un percorso che lo affrontiamo”, ha aggiunto. In casa Roma c’è il dubbio Dybala, l’argentino nei giorni scorsi si è fermato per un piccolo problema muscolare ed è in dubbio per la sfida contro la Dea.

“Per Dybala gli esami non hanno evidenziato niente, oggi prova. L’importante è che si senta sicuro e tranquillo. Bisogna che sia sicuro di poter giocare, sono tre partite importanti e bisogna essere al meglio”, ha sottolineato Gasperini. “Domani affrontiamo una squadra di valore che è partita bene, è già un incontro che vale assolutamente l’Europa che conta”, ha evidenziato il tecnico, che a proposito dell’ambiente di Roma ha elogiato in particolare il suo gruppo di giocatori. “E’ straordinario con quale intensità si allenano. E fa caldo, e si fa fatica. Il merito è dei giocatori. Quello che mi sento di dire, indipendentemente dai risultati, che determinano il morale, il nostro è un ambiente sano”, ha assicurato.

Un Gasperini che a Roma sembra essersi ambientato alla perfezione e che non si nasconde anche quando si parla delle sue cene con una leggenda come Francesco Totti. “Torna alla Roma? Assolutamente no. Io mi sento libero di parlare con le persone con le quali mi sento bene, è una libertà che mi concedo”, ha chiosato Gasp.

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Sarri: “Roma squadra forte, pronta per il titolo”

In casa Atalanta, il tecnico Sarri è consapevole delle difficoltà che la sua squadra troverà in un Olimpico traboccante di entusiasmo. “La Roma è una squadra forte e si è rinforzata ulteriormente. E’ pronta a lottare per il titolo, mi meraviglierei al contrario, ovvero se non lottasse per lo Scudetto fino alla fine”, ha detto Sarri che ha parlato anche di come provare a fermare lo scatenato bomber Malen. “Se ci fosse un modo per fermare i giocatori forti non ci sarebbero i giocatori forti. Malen è in stato di grazia, sarà una problematica per tutta la partita. Ma è normale”, ha aggiunto Sarri, che è poi tornato sul calendario ingolfato. “Siamo l’unica squadra in Italia che ha fatto 4 partite in 11 giorni. La crescita è rallentata. Si gioca troppo? Io sono anni che lo dico, ma mi si dice sempre che mi lamento. Quando lo dicono Klopp e Guardiola invece si dice che hanno ragione”. Tornando alla partita contro la Roma. “Non so se sarà una prova di forza, so che da una parte c’è una squadra che ha già 13 mesi di lavoro addosso. Sarà una partita bella e importante”, ha concluso.

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Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita Fiorentina-Torino è in programma alle 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-2-1): de Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Inao Oulai, Fagioli; Mastantuono, Njie; Pellegrino. Allenatore: Grosso.

Torino (3-5-2): Lucas Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

La partita sarà trasmessa in tv e in streaming in esclusiva da Dazn.

SI TORNA IN CAMPO.

Fiorentina-Torino



La gara è presentata da @Vallepicciola pic.twitter.com/hKi6xOooUG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 5, 2026

Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Napoli inizia alle 18 allo stadio Meazza di Milano, ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri.

La partita sarà trasmessa in tv e in streaming in esclusiva da Dazn.

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Roma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita Roma-Atalanta è in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Mora; Dybala, Malen. All. Gasperini

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossonou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

La partita sarà trasmessa in tv sui canali di Sky Sport e Dazn, e in streaming su Sky Go e NowTv.