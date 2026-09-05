Fiorentina-Torino 1-2, gol dell’ex Mandragora. Viola ancora a zero punti

Prosegue la crisi della Fiorentina. I viola incassano la terza sconfitta su tre partite in questo inizio di Serie A perdendo 2-1 in casa al “Franchi” contro il Torino, che ottiene i suoi primi punti in campionato. La gara si risolve nella ripresa: Pellegrino al 47′ sblocca il risultato ma il nuovo acquisto granata Mandragora (in arrivo proprio da Firenze) pareggia i conti al 73′. Nel finale, al 82′, Adams su assist di Belghali firma il gol vittoria che alleggerisce la posizione di coach Abate. Il Toro sale così a 3 punti, mentre la squadra di Grosso rimane ferma a quota zero.
Prima partita ➡️ primo MVP 🏆 pic.twitter.com/VMNqPRmnoa— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 5, 2026
Fiorentina-Torino, il tabellino della partita
Marcatori: 47′ Pellegrino, 73′ Mandragora, 82′ Adams
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai (24′ Ndour), Fagioli, Brescianini (46′ Atta); Mastantuono (46′ Gnonto), Pellegrino (76′ Beto), Njie (79′ Pedro Goncalves). All. Grosso
Torino (3-5-2): Perri; Comuzzo (70′ Bragança), Coco (40′ Ismajli), Comert; Fortini (56′ Belghali), Gineitis (70′ Simeone), Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani (56′ Patterson); Vlasic, Adams. All. Abate
Arbitro: Massa
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno