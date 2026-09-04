Torna la Serie A, scintille nel weekend con Inter-Napoli e Juve-Milan

Tre big match prima della ripartenza della Champions League, utili per scremare il gruppone in testa e per far gettare la maschera a chi vuole recitare da subito il ruolo di protagonista. Chiuso il mercato estivo la Serie A riparte con una giornata ad alto impatto emotivo, con Inter-Napoli sabato alle 18 e Juventus-Milan domenica sera ad accendere un weekend che testerà le ambizioni delle big. Senza dimenticare la terza supersfida in calendario tra Roma e Atalanta, entrambe a punteggio pieno nonostante un percorso diverso.

I giallorossi si presentano alla partita dell’Olimpico forti dei poker rifilati a Fiorentina e Lecce, mentre la Dea – al centro di una autentica rivoluzione tecnica copernicana con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri – ha sofferto di più, battendo di misura tanto il Lecce quanto il Bologna, piegato solo in pieno recupero. Aprirà intanto le danze venerdì il Como sul campo del Genoa, con l’obiettivo di far bottino pieno e guadagnare punti sulle rivali che si porteranno via punti tra loro.

Inter-Napoli

L’Inter invece attende il Napoli che dovrà fare a meno di McTominay – fermato da una lieve aritmia – con Allegri che pare intenzionato a lanciare in mezzo al campo dal 1′ De Bruyne per dare maggior qualità alla squadra. I campani, dopo la sconfitta con il Como, sono chiamati a dare una risposta forte per non perdere subito troppo terreno dalla vetta. Ha l’imbarazzo della scelta Cristian Chivu, che può contare sulla rosa al completo e dovrebbe confermare il tandem d’attacco formato da Pio Esposito-Lautaro Martinez.

Juventus-Milan

Si presta a maggiori sorprese invece l’altra sfida di cartello dell’Allianz Stadium: Juventus e Milan si sono rinforzate negli ultimi giorni di mercato. Luciano Spalletti ha accolto un centrocampista di lotta e di fatica come Pape Sarr ma soprattutto Nick Woltemade, centravanti tedesco dal fisico imponente e il piede delicato arrivato in prestito dal Newcastle in cerca di riscatto. Ruben Amorim si è ritrovato a sua volta in rosa Omari Hutchinson, nuovo tassello sulla tre quarti che allunga le rotazioni tutte da definire.

Nessuno degli ultimi arrivati dovrebbe partire titolare domenica sera, ma entrambi gli allenatori cambieranno qualcosa rispetto alle prime uscite, positive in termini di risultati ma non del tutto convincenti. E’ forte ad esempio la candidatura a una maglia da titolare da un lato di Nico Gonzalez, dall’altro del’ex di turno Adrien Rabiot.

Udinese-Lazio chiude la 3a giornata di Serie A

Chi sogna – approfittando degli incroci di Roma, Milano e Torino – di balzare in testa alla classifica, magari in solitaria, è la Lazio di Gattuso, capolista a sorpresa dopo l’eliminazione shock al debutto in Coppa Italia. I biancocelesti, che sul ‘gong’ delle trattative si sono assicurati dalla Fiorentina Albert Gudmundsson, chiuderanno la giornata sul campo dell’Udinese nel posticipo di lunedì sera conoscendo già il risultato delle avversarie. E chissà che magari Rino Gattuso, reduce dall’amara avventura in azzurro, non possa ritrovarsi in testa prendendosi una piccola rivincita dopo tante delusioni.