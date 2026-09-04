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venerdì 4 settembre 2026

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Serie A, Genoa-Como 1-4: lariani travolgenti con doppietta di Diao

Serie A, Genoa-Como 1-4: lariani travolgenti con doppietta di Diao
Il Como si stringe intorno a Nico Paz dopo la sua rete contro il Genoa. (Foto: Tano Pecoraro/LaPresse)
Redazione
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La squadra di Fabregas si porta provvisoriamente in testa alla classifica con 7 punti

Poker del Como nell’anticipo della terza giornata di Serie A. La formazione di Fabregas ha battuto 4-1 il Genoa a Marassi e si porta provvisoriamente in testa alla classifica.

Padroni di casa avanti al 19′ con Osmajic. Baturina firma il pareggio al 25′ e Diao il sorpasso al 30′. Nico Paz cala il tris per gli ospiti al 40′. Nella ripresa arriva il quarto gol del Como, firmato ancora da Diao su assist di Kean, al debutto con la nuova squadra. In classifica lariani a quota 7, la formazione di De Rossi, al terzo ko in altrettante giornate, resta a zero.

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