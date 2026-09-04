Home > Calcio > Genoa-Como oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il match tra grifoni e lariani è l’anticipo della terza giornata. Fabregas sfida De Rossi

Genoa-Como è il match che apre la terza giornata di Serie A. I rossoblu oggi, venerdì 4 settembre, alle 20.45, ospitano i lariani allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. La squadra guidata da Cesc Fabregas è a caccia di conferme dopo la bella vittoria conquistata in casa del Napoli, mentre i grifoni di Daniele De Rossi sono ancora alla ricerca dei primi punti della stagione.

Genoa-Como, probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha, Diao, Nico Paz, Baturina, Douvikas. All. Fabregas

Tutte le partite della terza giornata di Serie A

Genoa-Como , venerdì 4 settembre ore 20.45

, venerdì 4 settembre ore 20.45 Fiorentina-Torino , sabato 5 settembre ore 15.00

, sabato 5 settembre ore 15.00 Inter-Napoli , sabato 5 settembre ore 18.00

, sabato 5 settembre ore 18.00 Roma-Atalanta , sabato 5 settembre ore 20.45

, sabato 5 settembre ore 20.45 Parma-Monza , domenica 6 settembre ore 15.00

, domenica 6 settembre ore 15.00 Frosinone-Venezia , domenica 6 settembre ore 15.00

, domenica 6 settembre ore 15.00 Bologna-Sassuolo , domenica 6 settembre ore 18.00

, domenica 6 settembre ore 18.00 Juventus-Milan , domenica 6 settembre ore 20.45

, domenica 6 settembre ore 20.45 Cagliari-Lecce , lunedì 7 settembre ore 18.30

, lunedì 7 settembre ore 18.30 Udinese-Lazio, lunedì 7 settembre ore 20.45

Dove vedere la partita

Il match tra Genoa e Como, valido per la quarta giornata di campionato, si può vedere in diretta e in esclusiva su Dazn. Fischio di inizio alle 20.45 di venerdì 4 settembre allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.