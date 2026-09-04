Genoa-Como oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Como è il match che apre la terza giornata di Serie A. I rossoblu oggi, venerdì 4 settembre, alle 20.45, ospitano i lariani allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. La squadra guidata da Cesc Fabregas è a caccia di conferme dopo la bella vittoria conquistata in casa del Napoli, mentre i grifoni di Daniele De Rossi sono ancora alla ricerca dei primi punti della stagione.
Genoa-Como, probabili formazioni
Genoa (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha, Diao, Nico Paz, Baturina, Douvikas. All. Fabregas
Tutte le partite della terza giornata di Serie A
- Genoa-Como, venerdì 4 settembre ore 20.45
- Fiorentina-Torino, sabato 5 settembre ore 15.00
- Inter-Napoli, sabato 5 settembre ore 18.00
- Roma-Atalanta, sabato 5 settembre ore 20.45
- Parma-Monza, domenica 6 settembre ore 15.00
- Frosinone-Venezia, domenica 6 settembre ore 15.00
- Bologna-Sassuolo, domenica 6 settembre ore 18.00
- Juventus-Milan, domenica 6 settembre ore 20.45
- Cagliari-Lecce, lunedì 7 settembre ore 18.30
- Udinese-Lazio, lunedì 7 settembre ore 20.45
Siete pronti?! 🤯 pic.twitter.com/IfB5J8Uacb— Lega Serie A (@SerieA) September 4, 2026
Dove vedere la partita
Il match tra Genoa e Como, valido per la quarta giornata di campionato, si può vedere in diretta e in esclusiva su Dazn. Fischio di inizio alle 20.45 di venerdì 4 settembre allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.