Inter, Lautaro: “Le voci sul Barcellona erano vere ma ho deciso di rimanere”

Lautaro Martinez giura amore all’Inter e respinge le sirene del Barcellona che questa estate hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso.

“È un grande piacere, un grande onore. Quando arrivano chiamate di questi grandi club fanno sempre piacere. Ma io ho le cose ben chiare. Siamo in una città che mi ha accolto in una maniera incredibile dal primo giorno. Io rimarrei qua per sempre, sto bene. Nel calcio non si sa mai ma finché mi vogliono e servo all’Inter, resto qua. Le voci erano vere ma io ho voluto rimanere qua“, ha detto il capitano dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del calcio, cerimonia che lo ha premiato come uno dei migliori attaccanti della scorsa stagione di Serie A.

Lautaro: “L’addio di Ausilio? Mi dispiace tantissimo”

“Ho scelto di rimanere un’altra volta qua perché ho ancora voglia di fare cose grandi all’Inter”, ha aggiunto. “L’addio di Piero Ausilio? Mi dispiace tantissimo. Dal primo giorno mi ha trasmesso la sua fiducia, il suo progetto. Gli sarò grato per sempre e gli auguro un grosso in bocca al lupo”, ha detto ancora l’attaccante di Bahia Blanca che poi ha espresso dispiacere per il recente annuncio di Leo Messi, che ha deciso di abbandonare la nazionale argentina.

Il Barcellona su Lautaro Martinez

Questa estate diversi media spagnoli hanno rivelato l’interesse del Barcellona per Lautaro. La dirigenza blaugrana aveva sondato il profilo del capitano nerazzurro dopo che si era rivelata impossibile l’operazione per un altro attaccante argentino, Julian Alvarez dell’Atletico Madrid. I colchoneros avevano sbarrato le porte ai catalani, ritenendo la punta incedibile e arrivando anche allo scontro con il calciatore di Calchín che invece voleva partire. Il Barça alla fine ha dovuto rinunciare anche a Martinez, mai messo sul mercato dalla dirigenza milanese, e ha dovuto virare sulla terza scelta: Gabriel Jesus, attaccante brasiliano di 29 anni, in arrivo dall’Arsenal.