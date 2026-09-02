Serie A, arbitri 3ª giornata: Sozza per Inter-Napoli, Mariani per Juve-Milan

Manca sempre meno alla terza giornata della Serie A 26/27. Un turno di campionato in cui ci saranno diversi scontri diretti: da Inter-Napoli a Juventus-Milan e Roma-Atalanta. L’Aia ha scelto le squadre arbitrali per un weekend ricco di partite delicate.

Sarà Simone Sozza di Seregno a dirigere sabato alle 18 a San Siro il big match della terza giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Al fischietto milanese, dunque, lo scontro che negli ultimi due anni ha deciso lo scudetto. L’altra partita di cartello, Juventus-Milan, in calendario domenica alle 20.45 a Torino, è stata assegnata invece a Maurizio Mariani di Aprilia.

Serie A, le designazioni arbitrali della terza giornata

Queste le designazioni arbitrali della 3/a giornata di campionato. Genoa-Como (Guida, venerdì 4/9 h. 20.45), Fiorentina-Torino (Massa, sabato 5/9 h. 15), Inter-Napoli (Sozza, sabato 5/9 h. 18), Roma-Atalanta (Colombo, sabato 5/9 h. 20.45), Frosinone-Venezia (Perri, domenica 6/9 h. 15), Parma-Monza (La Penna, domenica 6/9 h. 15), Bologna-Sassuolo (Di Bello, domenica 6/9 h. 18), Juventus-Milan (Mariani, domenica 6/9 h. 20.45), Cagliari-Lecce (Sacchi J. L., lunedì 7/9 h. 18), Udinese-Lazio (Tremolada, lunedì 7/9 h. 20.45).