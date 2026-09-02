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mercoledì 2 settembre 2026

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Coppa Italia, Sassuolo batte Frosinone ai rigori: agli ottavi sfida alla Juventus

Coppa Italia, Sassuolo batte Frosinone ai rigori: agli ottavi sfida alla Juventus
I giocatori del Sassuolo festeggiano la vittoria al termine degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027 (Foto: Massimo Paolone/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
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Decisivi gli errori di Amey e Hasa dal dischetto dopo l’1-1 nei 90 minuti

Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia 2026/2027, dove affronterà la Juventus.

La partita è infatti terminata 1-1 dopo i 90 minuti regolamentari, frutto del botta e risposta nel primo tempo con le firme di Dominguez e Terzic. Nella lotteria dagli undici metri gli errori di Amey ed Hasa condannano i ciociari all’eliminazione.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Leysen, Obrador (10’ s.t. Van der Brempt); Ghion, Lipani (20’ s.t. Esposito), Thorstvedt; Volpato (10’ s.t. Berardi), Bowie (35’ s.t. Bakola), Dominguez (10’ s.t. Laurienté). All.: Alberto Aquilani.

FROSINONE (4-3-3): Desplanches; Mbiayi; Akpoguma (17’ s.t. Fayed), Amey, Terzic (17’ s.t. Cittadini); Hasa, Grillitsch (1’ s.t. Cichella), El Azzouzi (35’ s.t. Masini); Fini, Birligea (17’ s.t. Bobcek), Zerbin. All.: Massimiliano Alvini.

MARCATORI: 36’ Dominguez (Sassuolo), 45’+2 Terzic (Frosinone)

ARBITRO: Calzavara

AMMONITI: Akpoguma (F), Cinquegrano (S), Turati (S), Alvini (F), Masini (F)

ESPULSI: –

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