Coppa Italia, Sassuolo batte Frosinone ai rigori: agli ottavi sfida alla Juventus

Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia 2026/2027, dove affronterà la Juventus.
La partita è infatti terminata 1-1 dopo i 90 minuti regolamentari, frutto del botta e risposta nel primo tempo con le firme di Dominguez e Terzic. Nella lotteria dagli undici metri gli errori di Amey ed Hasa condannano i ciociari all’eliminazione.
IL TABELLINO
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Leysen, Obrador (10’ s.t. Van der Brempt); Ghion, Lipani (20’ s.t. Esposito), Thorstvedt; Volpato (10’ s.t. Berardi), Bowie (35’ s.t. Bakola), Dominguez (10’ s.t. Laurienté). All.: Alberto Aquilani.
FROSINONE (4-3-3): Desplanches; Mbiayi; Akpoguma (17’ s.t. Fayed), Amey, Terzic (17’ s.t. Cittadini); Hasa, Grillitsch (1’ s.t. Cichella), El Azzouzi (35’ s.t. Masini); Fini, Birligea (17’ s.t. Bobcek), Zerbin. All.: Massimiliano Alvini.
MARCATORI: 36’ Dominguez (Sassuolo), 45’+2 Terzic (Frosinone)
ARBITRO: Calzavara
AMMONITI: Akpoguma (F), Cinquegrano (S), Turati (S), Alvini (F), Masini (F)
ESPULSI: –