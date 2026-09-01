Home > Calcio > Coppa Italia 2026/27, agli ottavi Cremonese e Monza. Parma e Torino ko

Due sorprese nei primi due 16esimi di finale della Coppa Italia 2026/27. Il Monza nel match serale ha espugnato il campo del Torino. I brianzoli si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Dany Mota al 48′ del primo tempo. La formazione dell’ex Juric affronterà il Milan agli ottavi. Per i granata, che si vedono togliere dal Var un rigore al 95′, è il terzo ko di fila tra campionato e Coppa.

Nel primo incontro di oggi 1 settembre, la Cremonese ha battuto per 2-0 al Tardini il Parma e si è qualificata per gli ottavi di finale. Le reti dei grigiorossi portano la firma di Tessadri al 5′ e dell’esordiente Licina, giovane talento in prestito dalla Juventus, al 41′. Nel prossimo turno la Cremonese affronterà il Como.