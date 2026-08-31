Serie A, Lecce-Roma 0-4

Una super Roma regola i conti con Lecce con un perentorio 4-0 e sale a sei punti in classifica. Sugli scudi ancora Malen autore di una doppietta che lo porta a cinque gol in appena due giornate. Quattro minuti e i giallorossi la sbloccano, sfruttando un errore difensivo del Lecce. Sul pallone si avventa il solito Malen che batte Falcone. Al 23′ Wesley serve Malen al centro, che si regala la doppietta con uno scavino sull’uscita di Falcone. Due minuti e arriva il 3-0, firmato Soulè. L’argentino tira e trova il corpo di Falcone, ma il pallone torna ancora sui suoi piedi per il più facile dei tap-in. Nella ripresa gloria anche per il nuovo acquisto Rodrigo Mora, subentrato a Soule. Molina serve Mancini che trova il portoghese al centro dell’area di rigore, mettendolo nelle migliori condizioni per battere ancora Falcone. Passo indietro per il Lecce dopo la vittoria di Venezia. I salentini restano a tre punti.