Home > Calcio > Cagliari-Inter e Lazio-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle

Oggi, domenica 30 agosto, la seconda giornata di Serie A continua con altri due match serali: alle 20.45 in contemporanea Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ad arbitrare lo scontro tra sardi e nerazzurri sarà Michael Fabbri di Faenza, mentre Ermanno Feliciani di Atri dirigerà la partita tra biancocelesti e liguri.

Cagliari e Inter lotteranno per salire a 6 punti insieme a Juventus e Milan, che per il momento viaggiano a punteggio pieno. Anche la Lazio tenterà di restare in scia, mentre il Genoa proverà a scrollarsi di dosso la sconfitta della settimana scorsa contro il Napoli.

Cagliari-Inter e Lazio-Genoa: probabili formazioni

Cagliari-Inter, Stadio di Cagliari, ore 20.45

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Adopo, Winks, Romano, Maldini, Fazzini, Mendy

INTER (3-5-2): J. Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Pio Esposito, Lautaro Martinez

Lazio-Genoa, Stadio Olimpico di Roma, ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Colombo

Cagliari-Inter e Lazio-Genoa: dove vederle in tv

Cagliari-Inter sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sia su Sky sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app di DAZN e sulla piattaforma Sky Go.

Lazio-Genoa sarà invece in esclusiva su DAZN e in streaming sulla relativa app.