Home > Calcio > Serie A, stasera Juventus-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Oggi, sabato 29 agosto, tra le partite della seconda giornata di Serie A spicca Juventus-Parma: fischio di inizio alle 20.45. Ad arbitrare sarà il romano Francesco Fourneau.

I bianconeri arrivano al match dopo il sorteggio di Europa League e dopo aver conquistato tre punti contro il Frosinone. Il Parma ambisce invece a trovare una vittoria prestigiosa in casa della Vecchia Signora per scrollarsi la brutta sconfitta della settimana scorsa contro il Cagliari.

Juventus-Parma: le probabili formazioni

Juventus-Parma, Allianz Stadium di Torino, ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, McKennie, Boga; Kolo Muani

PARMA (4-3-2-1): Corvi, Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordonez, Keita; Britschgi, Touré, Lontani

Juventus-Parma: dove vedere il match in tv

La sfida tra Juventus e Parma sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN e in streaming sull’app DAZN.