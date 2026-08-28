Sorteggio Europa League 2026, Milan con Benfica e due inglesi. Per la Juve insidie spagnole

Milan, Juventus e Atalanta hanno scoperto le avversarie che le attendono quest’anno in Europa. Un sorteggio leggermente più complicato per i rossoneri e decisamente più abbordabile per i bianconeri, così come per la Dea. Le tre squadre italiane sono tra le favorite per la vittoria finale, ma sul campo dovranno dimostrarlo, perché soprattutto in Europa League le insidie sono sempre dietro l’angolo. L’Italia negli ultimi anni è sempre stata protagonista del torneo, con la vittoria dell’Atalanta e la finale giocata dalla Roma. Milan e Juve non vogliono essere da meno.

Si parte il 16-17 settembre con la prima giornata, la finale si giocherà il 26 maggio 2027 a Francoforte. Nella fase campionato di Europa League, il Milan di Ruben Amorim affronterà in casa i portoghesi del Benfica, gli ungheresi del Ferencvaros, gli inglesi del Sunderland, e gli armeni dell’Ararat-Armenia. In trasferta, Modric e compagni se la vedranno invece con i greci dell’Olympiacos, gli austriaci del Salisburgo, gli inglesi del Bournemouth e i bulgari del Levski Sofia. I pericoli maggiori arrivano dal Benfica e dalle due squadre di Premier, ma attenzione anche ad Olympiacos e Salisburgo, due squadre abituate a giocare anche la Champions League.

“Anche se ci saranno avversari più forti, quest’anno faremo di tutto per essere i più forti in Italia e nel mondo come era quel Milan di Baresi”, ha commentato a caldo Daniele Massaro nella sua prima uscita come dirigente del Milan. “Il mister Amorim sta spiegando ogni giorno cosa è il Milan e la squadra ha iniziato bene. Di questo girone conosciamo alcune squadre, altre meno. Avremo il tempo di studiarle per affrontare ogni partita”, ha aggiunto.

Sorteggio decisamente più morbido, sulla carta, per la Juventus di Luciano Spalletti, che affronterà in casa i temibili spagnoli della Real Sociedad, i francesi del Rennes, i ciprioti dell’Omonia Nicosia e gli olandesi del Nec. In trasferta, invece, Yildiz e compagni se la vedranno con gli olandesi dell’Az Alkmaar, gli ungheresi del Ferencvaros, gli spagnoli del Celta Vigo e e gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva. “È difficile capire come è questo sorteggio, abbiamo preso le due squadre spagnole ma l’obiettivo è andare avanti. Abbiamo evitato trasferte complicate, ora dobbiamo dimostrare in campo di meritare certe posizioni”, ha commentato a caldo Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus. “Sia noi che il Milan abbiamo la responsabilità di raggiungere un risultato che ci consenta anche di competere per un posto in più in Champions. Siamo due squadre che ci tengono consapevoli delle difficoltà delle partite anche in campionato”, ha aggiunto l’ex difensore, prima di una piccola parentesi sul mercato: “Qualcosa cambierà negli ultimi giorni, ma la squadra sta migliorando. Spalletti è un valore importante, c’è la volontà di competere ma da qui a tornare a vincere non è facile. Rispetto all’anno scorso la squadra è più forte e siamo pronti”.

Le avversarie dell’Atalanta in Conference League

Sorteggio tutto sommato positivo anche per l’Atalanta, impegnata nella fase campionato di Conference League. I nerazzurri hanno centrato la qualificazione battendo in trasferta l’Hapoel Tel Aviv con un gol di Scamacca. La squadra di Maurizio Sarri affronterà gli olandesi dell’Ajax in trasferta, i ciprioti del Pafos in casa, i bosniaci del Borac in trasferta, i kazaki del Kairat Almaty in casa, i lettoni del Riga in trasferta e gli svedesi del Mjällby in casa. “Per l’Atalanta e la città di Bergamo è sempre un orgoglio essere in Europa, è stato difficile qualificarci ma ce l’abbiamo fatta meritatamente. Ora abbiamo un impegno da onorare al meglio, che affronteremo con determinazione e umiltà”, ha commentato a caldo il direttore generale Umberto Marino. “Abbiamo tre impegni, a noi piace giocare e alla gente dell’Atalanta piace venire allo stadio”, ha aggiunto.

La Conference League partirà con la prima giornata il 15 ottobre, mentre la finale si giocherà il 2 giugno 2027 al Besiktas Park di Istanbul.