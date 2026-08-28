Sorteggi Europa League 2026-27 al via: Milan e Juve in prima fascia – La diretta

Dopo la Champions League, oggi a Monte Carlo è il giorno dei sorteggi della League Phase dell’Europa League 2026-27. Due le italiane in corsa: Milan e Juventus.
Come funziona il sorteggio
Sono 36 le squadre partecipanti alla competizione, divise in quattro fasce. Milan e Juventus sono entrambe in fascia 1. Ogni squadra pescherà otto avversarie, due da ogni fascia e giocherà dunque otto partite, contro otto avversarie diverse: quattro in casa e 4 in trasferta. Si inizia dalla parte dalle squadre della fascia 1: una alla volta vengono sorteggiate e, una volta pescata, ogni squadra conosce immediatamente i nomi delle sue otto avversarie. Un club non può giocare contro una squadra dello stesso campionato e contro più di due squadre dello stesso Paese. La prima giornata si disputa il 16 e 17 settembre.
Le fasce
Prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia
Seconda fascia: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht
Terza fascia: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia, Celta Vigo
Quarta fascia: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Be’er Sheva, Nec Nijmegen, Ofi Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat-Armenia
Punti chiave
I bianconeri giocheranno in casa con Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e Nec Nijmegen mentre affronteranno in trasferta AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer-Sheva.
Sorteggiate le avversarie del Milan. I rossoneri affronteranno in casa i portoghesi del Benfica, gli ungheresi del Ferencvaros, gli inglesi del Sunderland, e gli armeni dell’Ararat-Armenia. In trasferta Modric e compagni se la vedranno invece con i greci dell’Olympiacos, gli austriaci del Salisburgo, gli inglesi del Bournemouth e i bulgari del Levski Sofia.
La Juventus ha pescato Real Sociedad e Celta Vigo. Nel gruppo dei bianconeri anche AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, NEC Nijmegen e Hapoel Beer-Sheva.
Al Grimaldi Forum è iniziata la cerimonia con l’esecuzione dal vivo dell’inno ufficiale della competizione