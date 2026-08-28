Sorteggi Europa League 2026-27 al via: Milan e Juve in prima fascia – La diretta

Dopo la Champions League, oggi a Monte Carlo è il giorno dei sorteggi della League Phase dell’Europa League 2026-27. Due le italiane in corsa: Milan e Juventus.

Come funziona il sorteggio

Sono 36 le squadre partecipanti alla competizione, divise in quattro fasce. Milan e Juventus sono entrambe in fascia 1. Ogni squadra pescherà otto avversarie, due da ogni fascia e giocherà dunque otto partite, contro otto avversarie diverse: quattro in casa e 4 in trasferta. Si inizia dalla parte dalle squadre della fascia 1: una alla volta vengono sorteggiate e, una volta pescata, ogni squadra conosce immediatamente i nomi delle sue otto avversarie. Un club non può giocare contro una squadra dello stesso campionato e contro più di due squadre dello stesso Paese. La prima giornata si disputa il 16 e 17 settembre.

Le fasce

Prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia

Seconda fascia: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht

Terza fascia: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia, Celta Vigo

Quarta fascia: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Be’er Sheva, Nec Nijmegen, Ofi Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat-Armenia