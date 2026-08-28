Milan-Venezia oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Milan-Venezia apre oggi 28 agosto la seconda giornata di serie A. I rossoneri vogliono confermare le buone impressioni del debutto sul campo del Torino (vittoria per 2-1) e cogliere una vittoria che a San Siro manca dallo scorso 21 marzo quando la squadra dell’allora tecnico Allegri sconfisse 3-2 il Torino. Amorim sembra intenzionato a confermare la formazione vittoriosa sul campo dei granata con Alphadjo Cisse e Loftus-Cheek alle spalle di Gonçalo Ramos e lascia addirittura a casa Rafa Leao e Samuele Ricci, ormai vicinissimi alla cessione.

“Io in questo momento sono preoccupato e focalizzato solo sul Venezia, la mia prima sfida a San Siro, contro un avversario che l’anno scorso ha vinto quasi tutte le partite in Serie B. Sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Cercherò di godermi la sensazione della mia prima partita qui”, ha dichiarato il tecnico portoghese nella conferenza stampa della vigilia.

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In casa Venezia invece c’è voglia di riscatto dopo il ko dell’esordio a domicilio contro il Lecce per 2-0. “A San Siro cercheremo di fare la nostra partita, avendo ben a mente il contesto e la squadra contro cui andremo a giocare, mi auguro di fare la stessa partita che abbiamo fatto contro il Lecce per atteggiamento, coraggio e attenzione”, ha detto il tecnico Giovanni Stroppa, tra l’altro grande ex del Milan, che sottolinea come anche contro i salentini i suoi abbiano giocato un’ottima partita, nonostante il risultato.

Milan-Venezia, le probabili formazioni

Milan-Venezia si disputa stasera a San Siro alle 20.45. Queste le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. All. Amorim

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

Milan-Venezia: orario e probabili formazioni

Milan-Venezia è il primo anticipo della seconda giornata di serie A e si disputa stasera a San Siro alle 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn.



