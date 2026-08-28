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venerdì 28 agosto 2026

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Conference League, l’Atalanta qualificata: Hapoel battuto 1-0 nel ritorno dei playoff

Conference League, l’Atalanta qualificata: Hapoel battuto 1-0 nel ritorno dei playoff
(Photo by Spada/LaPresse)
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In Ungheria contro gli israeliani decide un gol di Scamacca

L’Atalanta supera l’Hapoel Tel Aviv e conquista la fase a campionato della Conference League, portando a sette il numero delle italiane che disputeranno le coppe europee quest’anno. Dopo lo 0-0 di Bergamo, per gli uomini di Maurizio Sarri la trasferta al Dvtk Stadion di Miskolc in Ungheria – vista l’impossibilità di giocare in Israele – si annunciava ostica. A decidere il match un gol di Gianluca Scamacca al 72′.

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