Home > Calcio > Sorteggio Champions League 2026-27 al via: attesa per Inter, Roma, Napoli e Como – La diretta

Il Barcellona e il Psg per il Como di Fabregas. I Blancos anche per la Roma. Il Napoli trova City e Arsenal

La Champions League 2026-27 entra nel vivo con i sorteggi della fase campionato al via alle 18 a Montecarlo a cui prendono parte le 29 qualificate di diritto e le sette vincitrici degli spareggi. Confermato il format delle ultime due stagioni. Le squadre saranno estratte per affrontare otto avversari diversi nella fase campionato. Quattro le italiane nel tabellone: Inter, Roma, Napoli e Como.

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce (giocando una partita in casa e una in trasferta). In linea di massima, non saranno possibili scontri diretti tra formazioni dello stesso Paese e ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie provenienti dalla medesima federazione nazionale. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si classificano dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi della fase a eliminazione diretta, i cui vincitori andranno agli ottavi.