Sorteggio Champions League 2026-27 al via: attesa per Inter, Roma, Napoli e Como – La diretta

La Champions League 2026-27 entra nel vivo con i sorteggi della fase campionato al via alle 18 a Montecarlo a cui prendono parte le 29 qualificate di diritto e le sette vincitrici degli spareggi. Confermato il format delle ultime due stagioni. Le squadre saranno estratte per affrontare otto avversari diversi nella fase campionato. Quattro le italiane nel tabellone: Inter, Roma, Napoli e Como.
Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce (giocando una partita in casa e una in trasferta). In linea di massima, non saranno possibili scontri diretti tra formazioni dello stesso Paese e ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie provenienti dalla medesima federazione nazionale. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si classificano dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi della fase a eliminazione diretta, i cui vincitori andranno agli ottavi.
Punti chiave
- Como trova Psg, Barcellona e Manchester Utd
- La Roma incontra Real, Psg e Manchester Utd
- Napoli trova Arsenal e Manchester City
- La Roma trova anche il Paris-Saint Germain
- Il Como di Fabregas trova il Barcellona
- Inter con Real Madrid, Liverpool e Dortmund
- Inter e Roma trovano subito il Real Madrid di Mourinho
- Assegnato a Henry il President's Award
- A Montecarlo al via la cerimonia dei sorteggi con l'inno della competizione
Sfide di prestigio per il debuttante Como nella fase campionato di Champions League. La squadra allenata da Cesc Fabregas affronterà i campioni in carica del Paris Saint-Germain in casa, il Barcellona in trasferta, il Manchester Utd in casa, il Real Betis in trasferta, l’RB Lipsia in casa, il Feyenoord in trasferta, i francesi del Lens in trasferta e l’Aek Atene in casa.
Avversari da brividi per la Roma di Gian Piero Gasperini in Champions League. La squadra giallorossa nella fase campionato affronterà il Real Madrid di Jose Mourinho all’Olimpico, il Psg al Parco dei Principi, lo Sporting Lisbona in casa, il Manchester United in trasferta, il Lille di Davide Ancelotti in casa, il Fenerbahce fuori casa, lo Slovan Bratislava all’Olimpico e l’Aek Atene in trasferta.
Due squadre inglesi sulla strada del Napoli in Champions League, la squadra di Max Allegri affronterà come avversarie della prima fascia l’Arsenal e il Bruges in casa e il Manchester City e il Porto in trasferta.
Non solo il Real Madrid, la Roma affronterà in Champions League nella fase campionato anche il Paris Saint-Germain campione in carica sempre all’Olimpico.
Il Como debuttante in Champions League affronterà il Barcellona e i campioni in carica del Paris Saint-Germain. Per l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas sarà un ritorno al passato con la ‘sua’ Barcellona, squadra in cui ha giocato e vinto tutto. Il Como giocherà in casa contro il Barcellona, mentre fuori casa contro il Paris Saint-Germain.
Sorteggiati gli avversari dell’Inter nella fase campionato di Champions League. I nerazzurri sono l’unica squadra inserita nella prima urna. La squadra di Cristian Chivu affronterà il Liverpool in casa, il Real Madrid in trasferta, il Club Brugge in casa, il Borussia Dortmund in trasferta, lo Shakhtar in casa, il Feyenoord in trasferta, lo Stoccarda in casa e lo Slovan Bratislava in trasferta.
Subito due scontri diretti di grande fascino per le squadre italiane in Champions League. L’Inter e la Roma affronteranno nella fase campionato il Real Madrid del loro ex allenatore Jose Mourinho. L’Inter giocherà allo stadio Bernabeu, mentre la Roma all’Olimpico.
Sul palco è stato premiato l’ex campione francese dell’Arsenal Thierry Henry con il President’s Award
Al Grimaldi Forum ha preso il via la cerimonia dei sorteggi della fase campionato della Champions League 2026-2027 con l’esecuzione dal vivo dell’inno ufficiale della competizione. Nella prima parte vengono premiati i migliori calciatori della passata edizione.