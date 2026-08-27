Lione-Fenerbahce, Guendouzi scatena una maxi rissa: cosa è successo

La prima qualificazione del Fenerbahçe alla Champions League dopo 17 anni si è conclusa con una rissa di massa che ha coinvolto giocatori e staff dopo la vittoria contro il Lione. Matteo Guendouzi è stato al centro di tutto. Il centrocampista dai capelli lunghi, ex Lazio, era già una figura impopolare tra i tifosi del Lione a causa del suo passato da ex giocatore dei rivali francesi del Marsiglia. Ha ulteriormente irritato i tifosi di casa al Groupama Stadium di Lione con alcuni atteggiamenti provocatori prima e soprattutto dopo la vittoria per 2-1 del Fenerbahçe di mercoledì, che ha permesso alla squadra turca di superare la fase preliminare per la prima volta dalla stagione 2008-09. Guendouzi è stato visto mostrare il dito medio ai tifosi del Lione durante il riscaldamento e dopo la partita, gridare “Allez l’OM” (“Forza Marsiglia”) e anche toccarsi i genitali – un gesto apparentemente imitato anche dal compagno di squadra Mason Greenwood – scatenando scene di violenza post-partita che probabilmente saranno oggetto di indagine da parte della Uefa. Le sue esultanze eccessive davanti ai tifosi del Lione li hanno irritati sempre di più: alcuni sono stati visti tentare di entrare in campo e, mentre veniva trascinato via dai compagni, Guendouzi si è liberato dalla loro presa e ha iniziato a saltare sul terreno di gioco.

A quel punto i giocatori del Lione hanno reagito correndogli incontro, spingendolo e lanciandogli acqua, provocando una rissa generale. Ma il peggio doveva ancora venire. Mentre Guendouzi sembrava ancora provocare i tifosi del Lione mentre veniva scortato fuori dal campo dai compagni Romelu Lukaku e Milan Çekriniar, l’allenatore dei portieri del Lione, Antonio Ferreira, è uscito dal tunnel e ha colpito Guendouzi con un calcio volante, scatenando un’altra rissa nel tunnel. Parlando dopo la partita, Guendouzi ha dichiarato che i tifosi di casa avevano insultato la sua famiglia durante il riscaldamento e per tutta la durata dell’incontro.

“Se vuoi provocare, la cosa vale per entrambi”, ha detto Guendouzi, secondo quanto riportato dalla radio francese RMC. “Hanno insultato la mia famiglia e per me è stato irrispettoso. Se poi non possiamo nemmeno festeggiare come vorremmo, penso sia un peccato”, ha aggiunto l’ex laziale. Il capitano del Lione, Corentin Tolisso, ha definito il comportamento di Guendouzi “irresponsabile” e ha detto di sperare che “impari e cresca da questa esperienza”. “Gli ho detto di rimanere umile nella vittoria, di andare a festeggiare con la squadra negli spogliatoi”, ha detto Tolisso, secondo quanto riportato da RMC in un’intervista a Canal+. “Non ce n’era bisogno. Mi ha detto che era perché i tifosi lo avevano insultato, ma noi veniamo insultati ogni fine settimana quando giochiamo in trasferta, non possiamo reagire con questa mentalità”, ha aggiunto Tolisso. Guendouzi, 27 anni, che ha giocato per la nazionale francese e anche per l’Arsenal agli inizi della sua carriera, ha militato nel Marsiglia dal 2022 al 2024 e poi nella Lazio, prima di trasferirsi a titolo definitivo al Fenerbahçe a gennaio.