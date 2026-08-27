Leao non convocato per Milan-Venezia, Amorim: “Non è in condizione”

L’allenatore del Milan Ruben Amorim nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Venezia di venerdì a San Siro, valida per la seconda giornata di serie A, parla della situazione di Rafa Leao messo sul mercato dalla società e in bilico tra Aston Villa e Galasaray. “Sono molto contento della squadra che ho a disposizione, non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. Se dovesse arrivare qualcuno è perchè potrà aiutarci. Leao si è allenato una sola volta e non è in condizione per essere della partita, quindi non ci sarà. Io sceglierò la squadra migliore, mentre per il mercato dobbiamo aspettare ancora 5 giorni per la fine”, le parole del tecnico portoghese, che spiega: “Vogliamo creare dei meccanismi mantenendo la stabilità nella squadra, vogliamo ce tutti siano coinvolti. Sarà importante essere competitivi e questo è impossibile schierando sempre la stessa formazione. Vogliamo vincere dei titoli, ma per farlo bisogna saper cambiare. Anche gli avversari cambieranno, per cui ci tutti i giocatori devono essere pronti a giocare contro qualsiasi avversario”.

Amorim: “Tomori, Gimenez e Fofana? Non possiamo allenarci in 27”

Il tecnico portoghese ha parlato anche della situazione Tomori, Gimenez e Fofana, messi ai margini del progetto dall’ex allenatore del Manchester United. “Sono ottimi giocatori e ottime persone, ma non ci si può allenare in 27 – afferma Amorim -. Da qui alla fine del mercato vedremo cosa accadrà. Nel frattempo la società metterà loro a disposizione tutte le strutture per allenarsi. Noi dobbiamo concentrarci sulla partita, abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di minutaggio. I problemi non si risolvono in una unica sessione di mercato, ci vuole tempo. Poi ci sono sempre delle sorprese”.

Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)

Amorim: “Gara difficile, voglio godermi l’esordio a S.Siro”

“Io in questo momento sono preoccupato e focalizzato solo sul Venezia, la mia prima sfida a San Siro, contro un avversario che l’anno scorso ha vinto quasi tutte le partite in Serie B. Sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Cercherò di godermi la sensazione della mia prima partita qui”, ha detto Amorim sul suo debutto nello stadio di casa. “Il Venezia vorrà avere il possesso palla, ma dobbiamo essere umili e intelligenti. “Dobbiamo pressare e correre tanto per gestire il possesso – spiega sulla gara con i veneti – . Loro marcheranno a uomo a tutto campo, sarà una bella partita .Noi dobbiamo giocare le partite senza abbassare troppo il nostro livello di prestazione. Ci vuole continuità di prestazioni. Abbiamo bisogno di tempo per crescere. Penso che una partita non cambi nulla, perché una squadra può giocare bene e poi può non farlo. Dobbiamo trovare quella continuità – ha detto ancora Amorim – giocando bene ogni settimana.

Amorim: “Rabiot e Maignan due leader, voglio che restino al Milan”

Amorim ha parlato anche di Rabiot e Maignan, escludendo che possano partire. “Rabiot non lo conoscevo prima di arrivare qui, ma è un giocatore cruciale per il nostro progetto. Abbiamo voluto tenerlo e se ci sarà la possibilità, gli va rinnovato il contratto. Lui lo sa. Maignan è molto impegnato in questo progetto, è un leader e vogliamo che rimanga con noi perchè è un calciatore molto importante. Lo vedo contento, so che si è parlato molto di lui in estate ma non mi interessa dei soclal”, ha detto il tecnico del Milan.