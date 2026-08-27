Champions League, Inter e Roma ritrovano Mourinho alla guida del Real. Per il Como c’è il Barca

Jose Mourinho con il suo Real Madrid che ritrova l’Inter e la Roma, Cesc Fabregas che con il suo Como se la vedrà con il Barcellona. Un sorteggio di grande fascino e non poche difficoltà per le quattro squadre italiane impegnate nella fase campionato di Champions League. Il sorteggio è stato effettuato al Grimaldi Forum di Montecarlo, con protagonisti due campioni del Mondo come Thierry Henry e David Villa. Il calendario completo con date e orari sarà comunicato dalla Uefa entro sabato 29 agosto. La League Phase inizierà a settembre e terminerà il 27 gennaio 2027. Il 5 giugno 2027 la finale della Champions League 2026/27 si giocherà all’Estadio Metropolitano di Madrid.L’Inter era l’unica squadra italiana inserita nella prima urna, per i nerazzurri un sorteggio non impossibile ma con avversari da non sottovalutare assolutamente. La squadra di Cristian Chivu affronterà il temibile Liverpool in casa, il Real Madrid del grande ex Mourinho in trasferta, il Club Brugge in casa, il Borussia Dortmund in trasferta, lo Shakhtar in casa, il Feyenoord in trasferta, lo Stoccarda in casa e lo Slovan Bratislava in trasferta. Lautaro e compagni hanno tutte le carte in regola per andare avanti, l’obiettivo dichiarato quest’anno è di provare ad arrivare fino in fondo.

Avversari duri per la Roma

Avversari da brividi per la Roma di Gian Piero Gasperini. La squadra giallorossa nella fase campionato affronterà il Real Madrid dell’attesissimo ex Jose Mourinho all’Olimpico, il Psg al Parco dei Principi, lo Sporting Lisbona in casa, il Manchester United in trasferta, il Lille di Davide Ancelotti in casa, il Fenerbahce fuori casa, lo Slovan Bratislava all’Olimpico e l’Aek Atene in trasferta. Un sorteggio difficile per la Roma, contro avversari blasonati e altri emergenti e ambiziosi come il Fenerbahce. Per Dybala e compagni servirà una grande impresa per passare il turno. Cammino in Champions League tutto sommato positivo per il Napoli di Max Allegri, che affronterà nella fase campionato due big inglesi come l’Arsenal finalista lo scorso anno e il Manchester City di Maresca. Gli azzurri affronteranno poi i belgi di Brugge in casa, il Porto in trasferta, il Villarreal fuori casa, il Bodo/Glimt in casa, i norvegesi del Viking e gli azeri del Sabah di Baku. Entrambi gli ultimi due avversari sono debuttanti in Champions, promossi dai playoff. Per De Bruyne e compagni un sorteggio sulla carta alla portata, contro avversari temibili ma decisamente battibili. Sfide di prestigio, infine, per il debuttante Como nella fase campionato di Champions League. La squadra allenata da Cesc Fabregas affronterà i campioni in carica del Paris Saint-Germain in casa, il Barcellona in trasferta per un ritorno suggestivo al Camp Nou per Fabregas, il Manchester Utd in casa, il Real Betis in trasferta, l’RB Lipsia in casa, il Feyenoord in trasferta, i francesi del Lens in trasferta e l’Aek Atene in casa. Per l’ambiziosa squadra lariana l’occasione di fare esperienza alla sua prima apparizione in Europa dopo 100 anni di storia. Gli avversari sono forti, ma a parte Psg, Barça e United le altre sono tutte alla portata di Nico Paz e compagni.