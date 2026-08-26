Ultimi colpi di calciomercato: le mosse di Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma

Tra conferme, nuovi cicli tecnici e qualche sorpresa, il campo ha iniziato – esaurita la giornata inaugurale di campionato – a fornire rilevanti indicazioni sui nuovi equilibri della Serie A. Il match di esordio è sempre il primo vero banco di prova dopo un’estate caratterizzata da cambi in panchina, nuovi acquisti, amichevoli dall’altra parte del mondo e un calciomercato destinato a rimanere aperto fino al 1° settembre. Ai club resta ancora una settimana di trattative per trovare pedine mancanti e operare quegli innesti necessari ad aumentare il proprio potenziale.

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L’Inter è la squadra da battere

L’Inter campione d’Italia si conferma squadra da battere e non sembra aver bisogno di rinforzi: si coccola i suoi pezzi pregiati (Lautaro è stato ribadito che non è in vendita) e i suoi baby campioni (Pio Esposito) vincendo largamente contro il Monza. La Roma con il poker contro la Fiorentina cambia di fatto la griglia di partenza delle più agguerrite rivali dei nerazzurri e fa un balzo in avanti tra le contendenti anti-Inter, vista soprattutto la qualità e la condizione fisica attuale di Malen (tripletta) e Dybala (tre assist).

La Juventus a Frosinone ha mostrato che è ancora in fase di costruzione. Ha vinto come faceva lo scorso anno, ovvero faticando, sprecando (Kolo Muani perdona spesso e volentieri) e rischiando oltre il dovuto. Max Allegri sta subito cercando di dare una fisionomia chiara al suo Napoli che contro il Genoa ha aspettato che i rivali esaurissero le batterie per affondare il colpo grazie a De Bruyne, il vero ‘acquisto’ della stagione.

C’è poi il Milan di Amorim cui non può bastare la vittoria contro il Torino per capire se davvero la direzione che è stata presa per aprire una nuova fase è quella auspicata. Da capire ancora il vero valore della Fiorentina. La squadra di Grosso è stata rivoluzionata talmente tanto che ha bisogno di tempo per valorizzare i suoi acquisti, a partire da Mastantuono. Occhi puntati sul Como dopo il mezzo passo falso all’esordio contro l’Udinese.

Le ultime mosse dei mercato dei club di Serie A

Se all’Inter non sembra sia necessario altro (anzi i nerazzurri sono alle prese con l’interesse concreto dell’Al Jazira per Kristjan Asllani, e l’asse Milano-Abu Dhabi potrebbe scaldarsi proprio nelle ultime ore), è proprio il Milan che punta a sfruttare gli ultimi giorni per assestarsi meglio. Il nuovo nome per la trequarti rossonera è quella di Alvyn Sanches dello Young Boys. Classe 2003, mancino, giovane talento con potenziale.

La Juventus ha ceduto ufficialmente in prestito (con diritto di riscatto) il portiere Di Gregorio al Bournemouth ma è in attacco che ha bisogno di un ritocco: il club continua a cercare un numero 9 e il nome principale resta quello di Sorloth, per cui si lavora a uno scambio con Nico Gonzalez, ma non c’è convergenza sulla formula: l’Atletico Madrid vorrebbe l’argentino in prestito con diritto e vendere il suo attaccante. Un altro nome in lista è Mateta (su cui c’è anche l’Aston Villa).

La Roma ha fatto sapere attraverso il suo ds D’Amico che non andrà più via nessuno e punta semmai a saldare la difesa con l’arrivo dell’olandese Jayden Oosterwolde, classe 2001 del Fenerbache (operazione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni che diventa obbligo a determinate condizioni). Si tratta di un difensore centrale che può fare anche l’esterno basso a sinistra.

La Fiorentina, invece, sembra voler lasciar partire l’attaccante della nazionale azzurra Moise Kean, che ha espresso la volontà di lasciare Firenze e andare al Como. Servono un’offerta soddisfacente e il sostituto, ma salvo sorprese l’operazione è destinata a chiudersi: l’entourage del giocatore sta lavorando proprio per ridurre le distanze. Tutto fatto per il ritorno di Diego Carlos al Como dal Fenerbache mentre la Lazio di Gattuso, che ha esordito con una vittoria in trasferta contro il Bologna del nuovo tecnico Tedesco grazie ad una rete del nuovo arrivato Frattesi, si è mossa proprio negli ultimi giorni chiudendo la trattative per Andrea Pinamonti dal Sassuolo con una operazione a titolo definitivo da circa 12 milioni di euro complessivi.

Risposte dovranno darle anche le tre neopromosse Monza, Frosinone e Venezia a caccia dell’ultimo acquisto che può stravolgere una stagione.