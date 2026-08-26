Sterling nei guai, l’attaccante inglese denunciato dopo un incidente stradale

L’ex Manchester City e Chelsea è accusato di guida pericolosa e possesso di protossido d’azoto

L’ex attaccante della nazionale inglese Raheem Sterling è stato accusato di guida pericolosa e possesso di protossido d’azoto in seguito a un incidente stradale avvenuto in autostrada, ha riferito la polizia mercoledì.

Cosa è successo

Le accuse si riferiscono a un incidente avvenuto il 28 maggio, quando una Lamborghini è stata coinvolta in una “collisione con un solo veicolo” sulla M3, nel sud dell’Inghilterra, ha dichiarato la polizia dell’Hampshire e dell’Isola di Wight. Sterling, 31 anni, è accusato di guida pericolosa, possesso di protossido d’azoto (noto anche come gas esilarante) per inalazione illecita e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, hanno precisato le forze dell’ordine, aggiungendo che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente e non ci sono stati feriti. Dovrà comparire davanti a un tribunale di primo grado il 15 settembre per un’udienza.

La carriera di Sterling

L’ex attaccante di Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea è attualmente senza squadra. Dopo aver giocato in diversi club di vertice della Premier League, la scorsa stagione ha militato nel Feyenoord con un contratto a breve termine. All’apice della carriera con la maglia del City di Pep Guardiola, negli ultimi anni ha subìto un lento declino. Le avventure con i Blues (che lo hanno pagato oltre 56 milioni di euro nel 2022) e i Gunners (che lo hanno preso in prestito per una stagione) non sono state fortunate. Ancora meno l’ultima nei Paesi Bassi, al Feyenoord, durata solo qualche mese.