Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 26 agosto 2026

Ultima ora

Sterling nei guai, l’attaccante inglese denunciato dopo un incidente stradale

Sterling nei guai, l’attaccante inglese denunciato dopo un incidente stradale
Raheem Sterling, Manchester, Regno Unito, 17 febbraio 2024 (AP Photo/Dave Thompson, file)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

L’ex Manchester City e Chelsea è accusato di guida pericolosa e possesso di protossido d’azoto

L’ex attaccante della nazionale inglese Raheem Sterling è stato accusato di guida pericolosa e possesso di protossido d’azoto in seguito a un incidente stradale avvenuto in autostrada, ha riferito la polizia mercoledì.

Cosa è successo

Le accuse si riferiscono a un incidente avvenuto il 28 maggio, quando una Lamborghini è stata coinvolta in una “collisione con un solo veicolo” sulla M3, nel sud dell’Inghilterra, ha dichiarato la polizia dell’Hampshire e dell’Isola di Wight. Sterling, 31 anni, è accusato di guida pericolosa, possesso di protossido d’azoto (noto anche come gas esilarante) per inalazione illecita e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, hanno precisato le forze dell’ordine, aggiungendo che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente e non ci sono stati feriti. Dovrà comparire davanti a un tribunale di primo grado il 15 settembre per un’udienza.

La carriera di Sterling

L’ex attaccante di Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea è attualmente senza squadra. Dopo aver giocato in diversi club di vertice della Premier League, la scorsa stagione ha militato nel Feyenoord con un contratto a breve termine. All’apice della carriera con la maglia del City di Pep Guardiola, negli ultimi anni ha subìto un lento declino. Le avventure con i Blues (che lo hanno pagato oltre 56 milioni di euro nel 2022) e i Gunners (che lo hanno preso in prestito per una stagione) non sono state fortunate. Ancora meno l’ultima nei Paesi Bassi, al Feyenoord, durata solo qualche mese.

© Riproduzione Riservata