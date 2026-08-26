Sorteggio Champions League 2026-27 il 27 agosto: orario, fasce e dove vederlo in tv

Inter in prima fascia, in corsa anche Roma, Napoli e l’esordiente Como. Ecco il calendario completo e tutte le news

La Champions League 2026-27 entra nel vivo con i sorteggi della fase campionato in programma giovedì 27 agosto alle ore 18.00. Al sorteggio della Champions League prendono parte le 29 qualificate di diritto e le sette vincitrici degli spareggi. Confermato il format delle ultime due stagioni. Le squadre saranno estratte per affrontare otto avversari diversi nella fase campionato, il calendario con le date e gli orari delle partite sarà reso noto entro sabato 29 agosto.

Come funziona la fase campionato

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce (giocando una partita in casa e una in trasferta). In linea di massima, non saranno possibili scontri diretti tra formazioni dello stesso Paese e ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie provenienti dalla medesima federazione nazionale. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si classificano dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi della fase a eliminazione diretta, i cui vincitori andranno agli ottavi. Da quel momento in poi si giocherà la classica fase a eliminazione diretta. L’edizione 2026/27 ha preso il via il 7 luglio 2026 e si concluderà sabato 5 giugno 2027 con la finale all’Estadio Metropolitano di Madrid.

Le quattro italiane al via

Quattro le italiane al via: l’Inter campione d’Italia, poi la Roma che torna nella massima competizione europea dopo 7 anni, il Napoli e il debuttante Como. Proprio i nerazzurri sono l’ultima squadra italiana ad aver alzato la coppa dalle grandi orecchie, nell’ormai lontano 2010 nell’anno del Triplete targato Jose Mourinho. Da allora quattro finali e altrettanti ko per le italiane: due della Juve di Allegri, due dell’Inter di Inzaghi.

Il calendario della Champions

Questo il calendario della Champions League 2026-27:

1ª giornata: 8-10 settembre 2026

2ª giornata: 13/14 ottobre 2026

3ª giornata: 20/21 ottobre 2026

4ª giornata: 3/4 novembre 2026

5ª giornata: 24/25 novembre 2026

6ª giornata: 8/9 dicembre 2026

7ª giornata: 19/20 gennaio 2027

8ª giornata: 27 gennaio 2027

Ottavi di finale: 9/10 e 16/17 marzo 2027

Quarti di finale: 6/7 e 13/14 aprile 2027

Semifinali: 27/28 aprile e 4/5 maggio 2027

Finale: 5 giugno 2027

Dove vedere il sorteggio Champions in tv

Sarà possibile vedere la cerimonia del sorteggio della Champions League in tv in diretta e in chiaro su TV8. L’evento sarà trasmesso anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW, su Amazon Prime Video e attraverso il sito ufficiale Uefa.

Le big in prima fascia, c’è anche l’Inter

Con la nuova formula della fase campionato la divisione in fasce conta relativamente, visto il sistema della classifica generale ma comunque serve a delineare un percorso che per uno o l’altra squadra possa essere più o meno agevole con gli avversari da affrontare. E’ il caso dell’Inter, unica italiana inserita in una prima fascia da brividi che comprende anche le altre big del torneo come Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain bicampione in carica, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. I nerazzurri di Chivu, dopo la clamorosa eliminazione dello scorso anno per mano del Bodo/Glimt, vanno a caccia di riscatto e con i rinforzi arrivati in estate sembrano avere le carte in regola per puntare alla finale di Madrid.

Il ritorno della Roma in seconda fascia

In seconda fascia c’è la Roma di Gasperini, al rientro in Champions dopo l’ultima esperienza nel 2019 quando venne eliminata dal Porto. Da allora, però, i giallorossi hanno giocato due finali in Europa: un vinta in Conference League con il Feyenoord nel 2022, l’altra di Europa League persa ai rigori con il Siviglia nel 2023 con infinite polemiche arbitrali. Dybala e compagni, apparsi scintillanti nella prima giornata di campionato sono inserite nell’urna con Borussia Dortmund, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia e PSV Eindhoven. I gol di Malen, la solidità di Konè e Svilar, la fantasia dei vari Dybala, Mora e Soulè e il gioco aggressivo e offensivo di Gasperini rendono la Roma una mina vagante anche per i top team.

Napoli in terza fascia, Como in quarta

In cerca di riscatto in Europa il Napoli, eliminato lo scorso anno addirittura nella fase campionato, ma che con Allegri in panchina ha quella esperienza in Europa che potrebbe fare la differenza. Gli azzurri sono inseriti in terza fascia con Feyenoord, Lille, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray e Bodo/Glimt. In quarta fascia, infine, c’è il debuttante Como di Cesc Fabregas insieme a Slavia Praga, Stoccarda, Lens, Sabah Futbol Klubu e Lask. Per i lariani essere in Champions è già un sogno che si avversa, ma l’ambizione del giovane tecnico non preclude nessun traguardo a Nico Paz e compagni.