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mercoledì 26 agosto 2026

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Playoff Champions League, Celtic fuori: epica rimonta del Lask da 4-0 a 5-4

Playoff Champions League, Celtic fuori: epica rimonta del Lask da 4-0 a 5-4
Reo Hatate con la maglia del Celtic, 26 febbraio 2026, Stoccarda, Germania (Photo by: Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images)
Antonio Martelli
Antonio Martelli
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Clamorosa eliminazione della squadra di Glasgow. Lo scorso anno era uscita contro i kazaki del Kairat Almaty

L’imbarazzante eliminazione del Celtic dalla Champions League, martedì nei playoff di qualificazione, è stata in qualche modo persino peggiore di quella dell’anno scorso. È stato un crollo, un’implosione, un’umiliazione.

Gli scozzesi erano in vantaggio per 4-0 nel punteggio complessivo dopo mezz’ora della gara di ritorno in Austria contro il Lask. Eppure, i cinque gol consecutivi subiti, di cui il quinto e decisivo arrivato nei tempi supplementari per la vittoria finale per 5-1 degli austriaci, hanno fatto sì che il Celtic uscisse di scena e non si qualificasse per la fase a gironi della Champions. Il risultato finale complessivo è stato di 5-4. L’anno scorso il club di Glasgow era stato eliminato ai rigori in Kazakistan dopo due pareggi a reti inviolate contro il Kairat Almaty. 

Playoff Champions League, Celtic fuori: epica rimonta del Lask da 4-0 a 5-4
Il Lask impegnato in un match contro il FK Austria Wien, 9 agosto 2026 (Photo by: Fröhlich Pascal/picture-alliance/dpa/AP Images)
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