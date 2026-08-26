Playoff Champions League, Celtic fuori: epica rimonta del Lask da 4-0 a 5-4

L’imbarazzante eliminazione del Celtic dalla Champions League, martedì nei playoff di qualificazione, è stata in qualche modo persino peggiore di quella dell’anno scorso. È stato un crollo, un’implosione, un’umiliazione.

What a comeback! LASK are through to the league phase 😤#UCL pic.twitter.com/8jSgZAMxXW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2026

Gli scozzesi erano in vantaggio per 4-0 nel punteggio complessivo dopo mezz’ora della gara di ritorno in Austria contro il Lask. Eppure, i cinque gol consecutivi subiti, di cui il quinto e decisivo arrivato nei tempi supplementari per la vittoria finale per 5-1 degli austriaci, hanno fatto sì che il Celtic uscisse di scena e non si qualificasse per la fase a gironi della Champions. Il risultato finale complessivo è stato di 5-4. L’anno scorso il club di Glasgow era stato eliminato ai rigori in Kazakistan dopo due pareggi a reti inviolate contro il Kairat Almaty.