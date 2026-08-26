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mercoledì 26 agosto 2026

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Fifa, Simonelli: "Io amico di Infantino, ritiro sostegno deciso da Malagò"

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“Malagò mi aveva anticipato questa sua volontà, personalmente avrei preso un po’ più di tempo per questa decisione, perché personalmente credo di essere amico di Infantino: lui mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, era la prima volta che un presidente della Fifa viene nella sede della Lega di Serie A a Milano e quindi per questo gli sono grato“. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del calcio Haier dell’Assocalciatori, in programma il 2 settembre alla Scala di Milano, a proposito del ritiro da parte della Figc del supporto a Gianni Infantino come candidato a presidente della Fifa.

“Malagò mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto, mi limito a dire questo”, ha aggiunto. “Se mi aspettavo un passaggio collegiale? Sì, come dicevo non è una decisione della Figc, è una decisione del presidente della Figc. Io sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate”, ha aggiunto.