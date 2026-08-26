Fifa, Simonelli: "Io amico di Infantino, ritiro sostegno deciso da Malagò"

“Malagò mi aveva anticipato questa sua volontà, personalmente avrei preso un po’ più di tempo per questa decisione, perché personalmente credo di essere amico di Infantino: lui mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, era la prima volta che un presidente della Fifa viene nella sede della Lega di Serie A a Milano e quindi per questo gli sono grato“. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del calcio Haier dell’Assocalciatori, in programma il 2 settembre alla Scala di Milano, a proposito del ritiro da parte della Figc del supporto a Gianni Infantino come candidato a presidente della Fifa.

“Malagò mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto, mi limito a dire questo”, ha aggiunto. “Se mi aspettavo un passaggio collegiale? Sì, come dicevo non è una decisione della Figc, è una decisione del presidente della Figc. Io sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate”, ha aggiunto.