Fifa, licenziato il direttore operativo Lamour: aveva crtiticato Infantino

La Fifa ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour dopo che questi a luglio aveva criticato il piano di Gianni Infantino di vendere agli investitori parte dei diritti dei Mondiali di calcio, poi ritirato. Lo riporta l’emittente britannica Sky News, che cita una dichiarazione di un portavoce della Fifa, che ha affermato: “La Fifa conferma che il rapporto di lavoro tra la Fifa e Kevin Lamour, in qualità di direttore operativo della Fifa, è terminato il 17 agosto 2026. La Fifa ringrazia Kevin per i suoi due anni di servizio e gli augura buona fortuna per il futuro”.

Sempre secondo Sky News, lo staff è stato informato della notizia lunedì sera e il segretario generale Mattias Grafstrom, ha inviato una lettera ai vice presidenti e membri del Consiglio in cui si legge che “a seguito di recenti discussioni, la Fifa e il nostro direttore operativo, Kevin Lamour, hanno concordato di separare le loro strade”.

Bandiera della Fifa sventola davanti alla sede centrale a Zurigo (Claudio Thoma/Keystone via AP)

Cos’aveva dichiarato Lamour

Il direttore operativo della Fifa Kevin Lamour aveva contestato duramente il progetto voluto da Gianni Infantino, sostenendo che fosse stato elaborato senza un adeguato confronto con gli organismi e i dirigenti della federazione. Secondo Lamour, il piano sarebbe stato gestito in modo riservato per mesi, arrivando a escludere non solo vicepresidenti, Consiglio, confederazioni, federazioni, leghe, club e calciatori, ma anche parte della stessa amministrazione della Fifa.

Il dirigente aveva parlato di una gestione unilaterale incompatibile con trasparenza, fiducia e buona governance, chiedendo che il progetto venisse accantonato e che i vertici del calcio mondiale si assumessero le proprie responsabilità. Lamour aveva inoltre ribadito che la missione della Fifa dovrebbe essere quella di servire il calcio e non gli interessi personali di un singolo individuo, dichiarandosi pronto a difendere questa posizione nonostante eventuali conseguenze personali.

Chi è Kevin Lamour

Lamour, 45 anni, francese, era il numero tre della Fifa e Sky News sottolinea che faceva parte della cerchia ristretta di Infantino che aveva sostenuto la sua campagna, portandolo a diventare il vincitore a sorpresa delle elezioni per la presidenza nel 2016. Lamour era approdato nel mondo del calcio dalla politica circa 20 anni fa come assistente dell’allora presidente della Uefa Michel Platini.