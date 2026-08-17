Coppa Italia, oggi altre 4 partite: orario e dove vederle in tv in chiaro

Dopo le gare di ieri in Coppa Italia, con la clamorosa sconfitta per 2-0 in casa della Lazio contro il Mantova, oggi lunedì 17 agosto 2026 si giocano altre 4 partite valide per i trentaduesimi di finale. Ecco le gare nel dettaglio:
- Pisa-Empoli
- Sassuolo-Cesena
- Cremonese-Sampdoria
- Palermo-Lecce
I Trentaduesimi di #CoppaItaliaFrecciarossa 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/SHiq75h7jI— Lega Serie A (@SerieA) August 14, 2026
Le gare di ieri
Clamorosa eliminazione per la Lazio ai trentaduesimi di Coppa Italia ed esordio complesso per sulla panchina dei biancocelesti. Due reti nella ripresa (Ruocco 75′ e Cajazzo 90+7′) allo Stadio Olimpico mandano il Mantova ai sedicesimi. Il Frosinone invece batte 4-1 la Juve Stabia allo Stadio Benito Stirpe del capoluogo ciociaro. Doppietta di K’vernadze (20′, 71′) e reti di Cichella (29′) e Raimondo (38′) per il Frosinone. Gol di Candellone (48′) per la Juve Stabia. Il Genoa batte l’Ascoli 4-1. Rete di Silipo (25′) per il vantaggio iniziale per l’Ascoli, con pareggio di Marcandalli al 42′. Nella ripresa vantaggio con il gol di Baldanzi (45′) mentre Colombo (61′) e Haves (80′) chiudono la partita che porta il Genoa ai sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona elimina la Virtus Entella ai calci di rigore per 3-2. Vantaggio dell’Entella con Guiu al 16′, poi Compagnon (20′) pareggia mentre Sarr porta il Verona 2-1 alla fine del primo tempo. Franzoni su rigore all’85’ pareggia nuovamente. Per il Verona ai rigori sbaglia solo Bernede, mentre per l’Entella mancano la rete Guiu, Corona e Tirelli.
⏹️ Termina la partita pic.twitter.com/sRfrWK9Qmf— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 16, 2026
Le partite di oggi: orario e dove vederle in tv in chiaro
Ecco il dettaglio delle partite di oggi:
- Pisa-Empoli, ore 18 (diretta tv in chiaro, Canale 20)
- Sassuolo-Cesena, ore 18:30 (diretta tv in chiaro, Italia 1)
- Cremonese-Sampdoria, ore 20:45 (diretta tv in chiaro, Canale 20)
- Palermo-Lecce, ore 21:15 (diretta tv in chiaro, Italia 1)