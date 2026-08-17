Coppa Italia, oggi altre 4 partite: orario e dove vederle in tv in chiaro

Dopo le gare di ieri in Coppa Italia, con la clamorosa sconfitta per 2-0 in casa della Lazio contro il Mantova, oggi lunedì 17 agosto 2026 si giocano altre 4 partite valide per i trentaduesimi di finale. Ecco le gare nel dettaglio:

Pisa-Empoli

Sassuolo-Cesena

Cremonese-Sampdoria

Palermo-Lecce

Le gare di ieri

Clamorosa eliminazione per la Lazio ai trentaduesimi di Coppa Italia ed esordio complesso per sulla panchina dei biancocelesti. Due reti nella ripresa (Ruocco 75′ e Cajazzo 90+7′) allo Stadio Olimpico mandano il Mantova ai sedicesimi. Il Frosinone invece batte 4-1 la Juve Stabia allo Stadio Benito Stirpe del capoluogo ciociaro. Doppietta di K’vernadze (20′, 71′) e reti di Cichella (29′) e Raimondo (38′) per il Frosinone. Gol di Candellone (48′) per la Juve Stabia. Il Genoa batte l’Ascoli 4-1. Rete di Silipo (25′) per il vantaggio iniziale per l’Ascoli, con pareggio di Marcandalli al 42′. Nella ripresa vantaggio con il gol di Baldanzi (45′) mentre Colombo (61′) e Haves (80′) chiudono la partita che porta il Genoa ai sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona elimina la Virtus Entella ai calci di rigore per 3-2. Vantaggio dell’Entella con Guiu al 16′, poi Compagnon (20′) pareggia mentre Sarr porta il Verona 2-1 alla fine del primo tempo. Franzoni su rigore all’85’ pareggia nuovamente. Per il Verona ai rigori sbaglia solo Bernede, mentre per l’Entella mancano la rete Guiu, Corona e Tirelli.

Le partite di oggi: orario e dove vederle in tv in chiaro

Ecco il dettaglio delle partite di oggi: