Lazio-Mantova, oggi la Coppa Italia 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla

Oggi domenica 16 agosto torna la Coppa Italia, Lazio-Mantova allo stadio Olimpico è l’esordio ufficiale dei biancocelesti di Rino Gattuso, in un ambiente provato dalla contestazione dei tifosi contro il presidente Claudio Lotito. L’arrivo di Davide Frattesi in questi giorni di calciomercato ha riportato un po’ di entusiasmo nella piazza romana, ma quello che aspetta i giocatori stasera sarà un Olimpico semi vuoto.

🚜 Le prime ore in biancoceleste di Davide Frattesi



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Lazio-Mantova: i pronostici

Finalisti della scorsa edizione, i biancocelesti ospitano all’Olimpico il Mantova con in palio un posto nel secondo turno contro la vincente di Palermo-Lecce. Opposti a una squadra di una categoria inferiore, Zaccagni e compagni sono nettamente favoriti: l’1 si gioca – come riporta Agipronews – a 1,33 su William Hill, mentre pareggio e successo della squadra di Francesco Modesto sono in lavagna rispettivamente a 5,00 e 8,00. Tutte le amichevoli pre-campionato giocate dalla Lazio sono terminate con almeno tre reti complessive, come anche tutti i test sostenuti dal Mantova a eccezione dell’ultimo contro il Carpi: all’Olimpico c’è ancoraa “aria” di Over, fissato a 1,62 su 888sport, mentre l’Under è visto a 2,06. L’ultimo precedente tra le due squadre – un’amichevole giocata nell’estate 2019 nel ritiro di Auronzo di Cadore – terminò 4-0 per i biancocelesti: questo esito vale 16 volte la posta puntata, mentre i risultati esatti in pole sono 1-0 e 2-0, proposti entrambi a 6,50. Tra i pareggi l’1-1 (9,00) è davanti a tutti, mentre le quote decollano in caso di exploit dei lombardi, noni nello scorso campionato di Serie B: 0-1 e 1-2 valgono nell’ordine 24 e 25 volte la posta puntata. In attesa di Frattesi, sono due i nuovi acquisti che potrebbero trovare posto nella formazione titolare della Lazio: i difensori Doekhi e Pedraza. Un gol dell’olandese si gioca a 7,50, quello dello spagnolo a 6,00. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Dia, a sinistra dovrebbe agire il capitano Zaccagni: la loro presenza nel tabellino dei marcatori è fissata rispettivamente a 2,25 e 2,40. Nel Mantova si giocano a 5,00 le reti di Gliozzi e Mancuso, quest’ultimo capocannoniere della squadra lombarda la scorsa stagione, stessa quota per il sigillo di Mensah.

Le altre partite di oggi

Non solo Lazio-Mantova, oggi in campo anche altre partite:

Frosinone – Juve Stabia alle 18

Genoa- Ascoli alle 18.30

Hellas Verona – Virtus Entella alle 20 45

Lazio-Mantova: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Provstgaard, Doekhi, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Ratkov, Zaccagni. All. Gattuso

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Keita; Ilie, Ruocco; Gliozzi. All. Modesto

Lazio-Mantova: orario e dove vederla in tv in chiaro

La partita Lazio-Mantova sarà trasmessa in diretta tv in chiaro alle 21.15 su Italia 1. Sarà possibile seguire il match anche in streaming gratis sul sito di Mediaset.