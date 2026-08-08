Juventus-Inter 1-2, i nerazzurri vincono il derby d’Italia a Perth

L’Inter supera 2-1 la Juventus nell’amichevole disputata a Perth, in Australia. Dimarco – già a segno qualche giorno fa con il Milan – sblocca il risultato al 20′ su invito di Bonny con un tiro sul palo più lontano che Di Gregorio non riesce a intercettare. Nella ripresa al 17′ Diouf – entrato poco prima – firma il raddoppio con una conclusione su cui il portiere bianconero si fa trovare nuovamente impreparato. Tra i giocatori della Vecchia Signora buon impatto dei nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic, entrati entrambi nel secondo tempo. Nel finale la squadra di Spalletti accorcia le distanze con Conceiçao, lanciato in porta a tu per tu con l’estremo difensore da un passaggio filtrante di Miretti.
Juventus-Inter, il tabellino
Marcatori: 20′ Dimarco, 63′ Diouf, 85′ Conceiçao
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu (46′ Celik), Bremer (65′ Rugani), Kelly (46′ Cabal), Cambiaso (77′ Boga); Locatelli (65′ Arthur), Douglas Luiz (46′ Koopmeiners); Zhegrova (46′ Conceiçao), McKennie (65′ Miretti), Yildiz (46′ Alajbegovic); David (46′ Kolo Muani). All. Spalletti.
Inter (3-5-2): Provedel (64′ J.Martinez); Pavard (64′ Bisseck), Bovio, Bastoni (57′ Diouf); Luis Henrique (86′ Marello), Barella (57′ Frattesi), Calhanoglu (46′ Zielinksi), Mkhitaryan (57′ Stankovic), Dimarco (46′ Carlos Augusto); Bonny (57′ Idrissou), Esposito (64′ Lavelli). All. Chivu
Arbitro: Tim Danaskos
Ammoniti: Rugani