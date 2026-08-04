Infantino, il presidente della federcalcio della Giordania attacca: “Noi ricattati per appoggiare la sua ricandidatura”

Momento difficile per Gianni Infantino, attuale presidente della Fifa. Dopo il ‘no’ di Uefa e Concacaf sul suo progetto di ‘privatizzare’ i mondiali di calcio, oggi è arrivato un altro pesante attacco nei suoi confronti, da un suo ex contendente al ‘trono’ della Fifa: l’attuale numero uno della federcalcio della Giordania, il principe Ali Bin Al Hussein. “Non c’è scarsità di problemi riguardo alla Fifa. Permettetemi di iniziare chiarendo quali sono alcuni di questi” da una prospettiva federale, “in particolare quella della Giordania che partecipa per la prima volta a una Coppa del Mondo. Siamo un piccolo paese con un budget minimo per la nostra federazione e abbiamo dovuto affrontare enormi ostacoli. Primo, portare i nostri tifosi negli Usa: non tutti hanno ottenuto i visti, nonostante avessero i biglietti – che sappiamo essere stati venduti a prezzi esorbitanti. Secondo, stiamo venendo tassati dal governo Usa tramite la Fifa per la nostra partecipazione. Denaro che dovrebbe andare ai giocatori e allo staff. Questo non è stato il caso per coloro che hanno giocato e allestito il campo in Canada e Messico. Ma noi ci siamo trovati negli Usa, quindi ora affrontiamo questi enormi costi in tasse per aver partecipato”. L’accusa verso l’organo di governo del calcio mondiale è di cercare di “ricattare” la Federazione Calcistica Giordana (JFA) affinché supporti la candidatura di Gianni Infantino per la rielezione a capo della Fifa.

There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time.

We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous… — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026

In un post tagliente sul suo profilo X, il principe Ali, presidente della JFA, ha scritto che la sua organizzazione ha chiesto alla Fifa assistenza per tre questioni separate quest’anno, ma gli è stato detto che doveva prima sostenere Infantino: “In terzo luogo, stiamo aspettando i premi in denaro per i nostri giocatori da dicembre per la Coppa Araba in Qatar, che è un evento Fifa. Il denaro che la nostra squadra dovrebbe ricevere per aver raggiunto la finale non è ancora stato erogato, mentre nello stesso tempo la Fifa si vanta di quanti miliardi abbia in riserva. È chiaro che il problema vero è con la leadership. Per mesi, la Fifa ha rifiutato di aiutarci su nessuno di queste o altre questioni – fino a quando mi è stato comunicato verbalmente durante la Coppa del Mondo che se avessi sostenuto Infantino, ciò avrebbe aiutato molto la nostra federazione. In Giordania ci vantiamo di mantenere valori etici. Non lo abbiamo sostenuto prima e certamente non lo faremo ora. Ma l’intera situazione equivale a un ricatto e noi rifiutiamo di cedere a quello”.